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18:18 (мск), источник: РИА "Воронеж"

Синоптики спрогнозировали сильный ветер и снегопад в Воронежской области 23 ноября

Сотрудники ГУ МЧС со ссылкой на Воронежский гидрометцентр сообщили о метеорологической обстановке на четверг, 23 ноября.

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Источник: РИА "Воронеж"

По прогнозам, порывы северо-западного ветра могут достичь 13 м/сек, а местами и 17 м/сек. Ожидается умеренный (2−5 мм), местами сильный (6−10 мм) снег. Температура воздуха ночью может опуститься до -6 градусов, днем она составит от 0 до -5 градусов.

Спасатели предупредили о риске возникновения ДТП из-за непогоды. Они напомнили о самых опасных для автомобилистах участках дороги в регионе. Это четыре участка на М-4 «Дон» (490−492 км в Рамонском районе, 622−623 км в Бобровском районе, 645−646 км в Павловском и 750−751 км в Богучарском районе), 212−213 км автодороги Р-298 Курск-Воронеж (Семилукский район) и 10−12 км автодороги Р-193 Воронеж-Тамбов в Новоусманском районе.

Первый снегопад в Воронеже начался во вторник, 21 ноября, усилился к вечеру и продолжился ночью и на следующий день. Под действием мокрого снега ветки и деревья падали на провода, из-за чего в 38 населенных пунктах Воронежской области нарушилось энергоснабжение. Массовые отключения света начались с 06:30. По данным Минэнерго, без электроснабжения в Воронежской области остались более 10 тыс. человек. К 13:00 специалисты «Воронежэнерго» устранили повреждения на 50 линиях электропередачи уровня напряжения 0,4−10 кВ.

В Воронеже экстренные службы после снегопада приняли 21 заявку об упавших на дорогу и на припаркованные машины деревьях.

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