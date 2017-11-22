Синоптики спрогнозировали сильный ветер и снегопад в Воронежской области 23 ноября
Сотрудники ГУ МЧС со ссылкой на Воронежский гидрометцентр сообщили о метеорологической обстановке на четверг, 23 ноября.
Сотрудники ГУ МЧС со ссылкой на Воронежский гидрометцентр сообщили о метеорологической обстановке на четверг, 23 ноября.
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Спасатели предупредили о риске возникновения ДТП
Первый снегопад в Воронеже начался во вторник, 21 ноября, усилился к вечеру и продолжился ночью и на следующий день. Под действием мокрого снега ветки и деревья падали на провода,
В Воронеже экстренные службы после снегопада приняли 21 заявку об упавших на дорогу и на припаркованные машины деревьях.