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09:23 (мск), источник: РИА "Воронеж"

Воронежская область присоединится к Всероссийскому географическому диктанту 26 ноября

Жители Воронежской области смогут поучаствовать во Всероссийском географическом диктанте в воскресенье, 26 ноября. Поучаствовать в акции можно будет на восьми площадках региона.

Проверить свои знания в Воронеже можно будет на трех площадках. Диктант проведут в пятом корпусе ВГУ (Хользунова, 40) и в Воронежском государственном педуниверситете (улица Ленина, 86), а также в Военно-воздушной академии имени Жуковского и Гагарина (улица Старых Большевиков, 54а). Кроме того, акция состоится в Подгоренском лицее имени Белозорова, редакции районной газеты «Аннинские вести», Россошанской средней школе № 9, Таловской средней образовательной школе и Углянской основной школе.

Географический диктант состоит из трех блоков. Участники акции ответят на 30 вопросов. Первый блок вопросов проверит знание географических понятий и терминов. Второй — умение работать с картой. Третий — определение географических объектов по записям дневников путешественников и отрывкам из художественных произведений.

Поучаствовать в акции можно и на ее сайте. Онлайн-тестирование можно будет пройти с 14:00 воскресенья, 26 ноября, до 14:00 четверга, 30 ноября. Инструкцию по написанию диктанта опубликуют в 12:00 26 ноября.

Итоги географического диктанта подведут 25 декабря. Ответы опубликуют 1 декабря. Результаты онлайн-тестирования будут доступны участникам сразу после его прохождения.

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