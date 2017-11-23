Воронежская область присоединится к Всероссийскому географическому диктанту 26 ноября

Проверить свои знания в Воронеже можно будет на трех площадках. Диктант проведут в пятом корпусе ВГУ (Хользунова, 40) и в Воронежском государственном педуниверситете (улица Ленина, 86), а также в Военно-воздушной академии имени Жуковского и Гагарина (улица Старых Большевиков, 54а). Кроме того, акция состоится в Подгоренском лицее имени Белозорова, редакции районной газеты «Аннинские вести», Россошанской средней школе № 9, Таловской средней образовательной школе и Углянской основной школе.

Географический диктант состоит из трех блоков. Участники акции ответят на 30 вопросов. Первый блок вопросов проверит знание географических понятий и терминов. Второй — умение работать с картой. Третий — определение географических объектов по записям дневников путешественников и отрывкам из художественных произведений.

Поучаствовать в акции можно и на ее сайте. Онлайн-тестирование можно будет пройти с 14:00 воскресенья, 26 ноября, до 14:00 четверга, 30 ноября. Инструкцию по написанию диктанта опубликуют в 12:00 26 ноября.