Бригада санавиации и павлодарские врачи спасли жизнь двухлетнего ребенка
АСТАНА, 22 ноя — Sputnik. Бригада санавиации и павлодарские врачи спасли жизнь двухлетнего летнего ребенка, сообщила
АСТАНА, 22 ноя — Sputnik. Бригада санавиации и павлодарские врачи спасли жизнь двухлетнего летнего ребенка, сообщила
Согласно информации, 20 ноября в областную станцию скорой помощи поступил звонок заместителя главного врача Экибастузской ЦРБ о том, что для спасения жизни малыша необходима экстренная помощь врачей из Павлодара. Мальчик задыхался.
Накануне до этого происшествия у маленького Эльдара был легкий насморк, покашливание, но температуры не было. Когда мама забирала ребенка домой, он внезапно стал вялый и его начало клонить в сон. В местной больнице решили, что мальчик срочно нуждается в помощи врачей хирурга и эндоскописта, которые могли удалить инородное тело из дыхательных путей. На тот момент предполагали, что ребенок во время еды поперхнулся пищей.
Благодаря службе санитарной авиации, действующей при областной станции скорой помощи,
По словам главного врача Павлодарской областной станции скорой медицинской помощи Канадана Ахметжанова, всего за 10 месяцев 2017 года службой санитарной авиации Павлодарской области было осуществлено 321 выезд и 130 вылетов.