Бригада санавиации и павлодарские врачи спасли жизнь двухлетнего ребенка

Источник: Sputniknews.kz

Согласно информации, 20 ноября в областную станцию скорой помощи поступил звонок заместителя главного врача Экибастузской ЦРБ о том, что для спасения жизни малыша необходима экстренная помощь врачей из Павлодара. Мальчик задыхался.

Накануне до этого происшествия у маленького Эльдара был легкий насморк, покашливание, но температуры не было. Когда мама забирала ребенка домой, он внезапно стал вялый и его начало клонить в сон. В местной больнице решили, что мальчик срочно нуждается в помощи врачей хирурга и эндоскописта, которые могли удалить инородное тело из дыхательных путей. На тот момент предполагали, что ребенок во время еды поперхнулся пищей.

Благодаря службе санитарной авиации, действующей при областной станции скорой помощи, врач-хирург Советхан Смаилов и врач-эндоскопист Мухит Акшалаков прибыли в Экибастуз в короткое время. Во время эндоскопического обследования было обнаружено, что бифуркация трахеи перекрыта слизистой пробкой, и это не дает воздуху поступать в легкие. После необходимых процедур дыхательные пути малыша были очищены, и его легкие задышали. В настоящее время состояние малыша стабильное.