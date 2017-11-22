Иностранцы пришли в ужас от видео с якутскими школьниками, идущими в метель

«В арктической деревне Чокурдах дети идут домой из школы. Это в моей Якутии. Слава Богу, что в Якутске такого ветра не бывает», — пишет он.

​Некоторые иностранные пользователи удивились выносливости детей.

«Только что показал это ворчливому подростку, который требовал, чтобы я довез его до школы при —5 градусах. Мерси», — написал Scowling Owl.

«Теперь вы знаете, почему все русские такие суровые», — пишет Weather nuts.

«Что за удивительный контраст: когда в Нидерландах выпадает 10 сантиметров снега, почти вся страна перестает работать и школы закрываются», — пишет Gabsor Fotografie.

«Смело» — написал Kaziam.

«Ничего себе! Наши школы и города тут в Ирландии закрыли бы, если бы что-то подобное случилось», — пишет Charlie Herron.

«Выглядит жестко! Так холодно», — пишет Rob F.