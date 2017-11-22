Иностранцы пришли в ужас от видео с якутскими школьниками, идущими в метель
МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Блогер Болот Бочкарев опубликовал в Twitter видео с якутскими школьниками, которые возвращаются домой в сильную метель.
МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Блогер Болот Бочкарев опубликовал в Twitter видео с якутскими школьниками, которые возвращаются домой в сильную метель.
«В арктической деревне Чокурдах дети идут домой из школы. Это в моей Якутии. Слава Богу, что в Якутске такого ветра не бывает», — пишет он.
Некоторые иностранные пользователи удивились выносливости детей.
«Только что показал это ворчливому подростку, который требовал, чтобы я довез его до школы при —5 градусах. Мерси», — написал Scowling Owl.
«Теперь вы знаете, почему все русские такие суровые», — пишет Weather nuts.
«Что за удивительный контраст: когда в Нидерландах выпадает 10 сантиметров снега, почти вся страна перестает работать и школы закрываются», — пишет Gabsor Fotografie.
«Смело» — написал Kaziam.
«Ничего себе! Наши школы и города тут в Ирландии закрыли бы, если бы
«Выглядит жестко! Так холодно», — пишет Rob F.
По данным портала Ykt.Ru, действие происходит в селе Русское. Порывы ветра достигали 30 метров в секунду. Занятия в школе в итоге было решено отменить.