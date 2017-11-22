В Петербурге и области подморозит
В четверг, 23 ноября, температура воздуха в Петербурге и Ленобласти опустится до минусовой отметки, а в области местами и вовсе подморозит до -12. Об этом сообщает МЧС.
В четверг, 23 ноября, температура воздуха в Петербурге и Ленобласти опустится до минусовой отметки, а в области местами и вовсе подморозит до -12. Об этом сообщает МЧС.
В обоих регионах завтра будет облачно с прояснениями и преимущественно без осадков. Ночью ожидается переменный ветер со скоростью 2−6 м/с, а днем —
Температура воздуха в Петербурге ночью опустится до −3…−5 градусов, а днем будет колебаться от 0 до -2 градусов. В Ленобласти температура воздуха ночью составит −2…−7 градусов, а местами при прояснениях опустится до -12; днем будет от нуля до -5.
Кроме того, 23 ноября в Ленобласти местами ожидается слабый туман, а 24 ноября — гололедица и слабый гололед на дорогах, а также мокрый снег и дождь.