В Петербурге и области подморозит

В обоих регионах завтра будет облачно с прояснениями и преимущественно без осадков. Ночью ожидается переменный ветер со скоростью 2−6 м/с, а днем — юго-восточный до 5−10 м/с. На дорогах местами гололедица.

Температура воздуха в Петербурге ночью опустится до −3…−5 градусов, а днем будет колебаться от 0 до -2 градусов. В Ленобласти температура воздуха ночью составит −2…−7 градусов, а местами при прояснениях опустится до -12; днем будет от нуля до -5.