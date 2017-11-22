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18:08 (мск), источник: Водитель Петербурга

В Петербурге и области подморозит

В четверг, 23 ноября, температура воздуха в Петербурге и Ленобласти опустится до минусовой отметки, а в области местами и вовсе подморозит до -12. Об этом сообщает МЧС.

В обоих регионах завтра будет облачно с прояснениями и преимущественно без осадков. Ночью ожидается переменный ветер со скоростью 2−6 м/с, а днем — юго-восточный до 5−10 м/с. На дорогах местами гололедица.

Температура воздуха в Петербурге ночью опустится до −3…−5 градусов, а днем будет колебаться от 0 до -2 градусов. В Ленобласти температура воздуха ночью составит −2…−7 градусов, а местами при прояснениях опустится до -12; днем будет от нуля до -5.

Кроме того, 23 ноября в Ленобласти местами ожидается слабый туман, а 24 ноября — гололедица и слабый гололед на дорогах, а также мокрый снег и дождь.

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