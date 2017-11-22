Власти Сызрани прокомментировали сообщение о сданном в детдом мальчике
По информации СМИ родители отдали сына в детдом за отказ вступать в секту.
По информации СМИ родители отдали сына в детдом за отказ вступать в секту.
«В связи с размещением в различных СМИ информации о том, что в Сызрани родители сдали 13-летнего сына в детский дом, потому что он отказывался вступать в секту, Управление семьи, опеки и попечительства администрации городского округа Сызрань сообщает:
Несовершеннолетний Никита, 2004 г.р., помещен в ГКУ СО «ЦП ДОПР “Искра” (коррекционный)»
Сообщение о том, что в Сызрани родители сдали 13-летнего сына в детский дом, потому что он отказывался вступать в секту было размещено в соцсети.
В нем говорится, что родной отец и мачеха отказались от 13-летнего Никиты три месяца назад, и отдали мальчика в детский дом, объяснив это тем, что ребенок плохо учится, неуправляем и постоянно устраивает истерики.
Бабушка подростка Ольга Скоморохова, рассказала, что директор детского дома была удивлена и возмущена тем, что нормального и адекватного ребенка родители отдали и отказались от него. По словам Ольги Скомороховой внук рассказал ей, что не хочет быть сектантом, а родители постоянно заставляли читать и слушать проповеди.
Родственники Никиты через суд добиваются общения с ним и готовы забрать его к себе. Об этом просит Ольгу Скоморохову и сам внук: «Заберите меня из этого детдома, заберите скорее, как можете. Я не хочу здесь находиться».