Вениамин Архангельский покидает пост директора НГИАМЗ с 12 декабря
Вениамин Архангельский покидает пост директора ГБУК НО «Нижегородский государственный
Вениамин Архангельский покидает пост директора ГБУК НО «Нижегородский государственный
По его словам, данное решение было принято в связи с большой рабочей нагрузкой.
«Мое решение не является ни для кого секретом. Такой большой структурой очень сложной управлять. Я покину свой пост с 12 декабря текущего года, насколько я знаю, пока на мое место преемник не назначен. На данный момент я нахожусь в отпуске и рассматриваю предложения о новом месте работы», — отметил собеседник агентства.
При этом по данным источника в нижегородском Кремле, исполняющий обязанности министра культуры региона Сергей Горин намерен покинуть свой пост. Если дела будут переданы вскоре, то он уйдет в декабре, если нет — то уже после Нового года.
Другой источник не исключил, что 65-летний Горин может быть назначен новым руководителем НГИАМЗ.
Напомним, что 22 ноября в ряде
По данным из ряда анонимных источников, на должность нового руководителя минкульта рассматривается советник врио губернатора по культуре Александр Бениш.
Отвечая на вопрос о его возможном назначении, Бениш сказал, что это зависит исключительно от губернатора и пока комментировать нечего. При этом он сказал, что ему эта работа была бы интересной, и что он готов «трудиться на благо родной земли».
Он также рассказал, что подготовил концепцию развития отрасли культуры региона и представил ее Глебу Никитину.
В то же время называются еще две кандидатуры — директора департамента культуры Нижнего Новгорода Натальи Сухановой и профессора кафедры медных духовых и ударных инструментов Нижегородской государственной консерватории им. Глинки Игоря Кораллова.
Как сообщалось ранее, Горин возглавил минкульт в октябре 2013 года, до этого 15 лет руководил департаментом культуры горадминистрации.