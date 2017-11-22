Гражданке Узбекистана отказались вернуть ребенка в Клину

Источник: Sputnik

Как объяснила мать Фируза Уткирова, при встрече в центре социальной защиты на узбекском девочка объяснила маме свое нежелание возвращаться домой тем, что в центре много детей и она хочет с ними играть. Однако психолог, по словам матери, сказала общаться с ребенком на русском.

По словам матери, они собирались в ближайшее время вернуться на родину — девочке пора идти в школу. Однако сейчас она с ребенком уехать не может, так как ребенок изъят, а мужа депортировали в ноябре.

Напомним, 3 ноября сотрудники полиции забрали гулявшую во дворе девочку, ребенка поместили в социально-реабилитационный центр.