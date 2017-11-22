Гражданке Узбекистана отказались вернуть ребенка в Клину
ТАШКЕНТ, 22 ноя — Sputnik. Сотрудники соцзащиты приняли решения не возвращать ребенка, так как, по имеющимся данным, у нее зафиксированы побои и девочка домой возвращаться не хочет.
ТАШКЕНТ, 22 ноя — Sputnik. Сотрудники соцзащиты приняли решения не возвращать ребенка, так как, по имеющимся данным, у нее зафиксированы побои и девочка домой возвращаться не хочет.
Как объяснила мать Фируза Уткирова, при встрече в центре социальной защиты на узбекском девочка объяснила маме свое нежелание возвращаться домой тем, что в центре много детей и она хочет с ними играть. Однако психолог, по словам матери, сказала общаться с ребенком на русском.
По словам матери, они собирались в ближайшее время вернуться на родину — девочке пора идти в школу. Однако сейчас она с ребенком уехать не может, так как ребенок изъят, а мужа депортировали в ноябре.
Напомним, 3 ноября сотрудники полиции забрали гулявшую во дворе девочку, ребенка поместили в
Представители отдела опеки и попечительства Министерства образования Московской области по Клинскому муниципальному району не смогли оперативно предоставить комментарий по данному делу, редакция Sputnik Узбекистан направила официальный запрос и продолжает следить за развитием ситуации.