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18:46 (мск), источник: Sputnik

Гражданке Узбекистана отказались вернуть ребенка в Клину

ТАШКЕНТ, 22 ноя — Sputnik. Сотрудники соцзащиты приняли решения не возвращать ребенка, так как, по имеющимся данным, у нее зафиксированы побои и девочка домой возвращаться не хочет.

Источник: Sputnik

Как объяснила мать Фируза Уткирова, при встрече в центре социальной защиты на узбекском девочка объяснила маме свое нежелание возвращаться домой тем, что в центре много детей и она хочет с ними играть. Однако психолог, по словам матери, сказала общаться с ребенком на русском.

По словам матери, они собирались в ближайшее время вернуться на родину — девочке пора идти в школу. Однако сейчас она с ребенком уехать не может, так как ребенок изъят, а мужа депортировали в ноябре.

Напомним, 3 ноября сотрудники полиции забрали гулявшую во дворе девочку, ребенка поместили в социально-реабилитационный центр.

Представители отдела опеки и попечительства Министерства образования Московской области по Клинскому муниципальному району не смогли оперативно предоставить комментарий по данному делу, редакция Sputnik Узбекистан направила официальный запрос и продолжает следить за развитием ситуации.

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