Госавтоинспекция проведет проверку на опасных дорогах Воронежской области 23 ноября

Источник: РИА "Воронеж"

Профилактическая акция «Внимание, пешеход!» состоится во всех районах области в четверг, 23 ноября. Правоохранители будут дежурить на участках, где произошло максимальное количество ДТП с участием пешеходов.

За 10 месяцев 2017 года в регионе зарегистрировали 681 наезд на пешеходов -четверть всех аварий с пострадавшими, которые произошли в этот период Воронежской области. Погибли 112 человек. Каждый третий наезд на пешехода произошел на «зебре». В таких авариях жертвами стали 24 пешехода, еще 203 получили травмы.

Главная причина наездов на пешеходов — нарушение ПДД водителями. По вине водителей в регионе случилось 382 аварии, в которых погибли 56 человек и 343 получили ранения.