Госавтоинспекция проведет проверку на опасных дорогах Воронежской области 23 ноября
Сотрудники Госавтоинспекции выявят нарушителей на самых опасных участках автодорог Воронежской области.
Сотрудники Госавтоинспекции выявят нарушителей на самых опасных участках автодорог Воронежской области.
Профилактическая акция «Внимание, пешеход!» состоится во всех районах области в четверг, 23 ноября. Правоохранители будут дежурить на участках, где произошло максимальное количество ДТП с участием пешеходов.
За 10 месяцев 2017 года в регионе зарегистрировали 681 наезд на пешеходов -четверть всех аварий с пострадавшими, которые произошли в этот период Воронежской области. Погибли 112 человек. Каждый третий наезд на пешехода произошел на «зебре». В таких авариях жертвами стали 24 пешехода, еще 203 получили травмы.
Главная причина наездов на пешеходов — нарушение ПДД водителями. По вине водителей в регионе случилось 382 аварии, в которых погибли 56 человек и 343 получили ранения.
За «непредоставление преимущества в движении пешеходам» (ст. 12.18 КоАП РФ) водителям грозит штраф до 2,5 тыс. рублей.