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19:52 (мск), источник: Kazinform

Учиться в автошколах можно будет по интернету

АСТАНА. КАЗИНФОРМ — С 27 ноября обучаться в автошколах можно по интернету, сообщили в Комитете административной полиции МВД РК.

Источник: Reuters

«Такая возможность появится у кандидатов в водители, желающих получить водительское удостоверение категорий А, В и подкатегорий А1, В1, согласно изменениям и дополнениям, внесенным в Правила подготовки водителей механических транспортных средств, приема экзаменов и выдачи водительских удостоверений, утвержденные приказом МВД от 2 декабря 2014 года № 862», — говорится в сообщении ведомства в Facebook.

Вводится новая система обучения подготовки водителей, так называемое смешанное обучение, при котором обучение проводится в и в традиционной очной форме, и с использованием технологий дистанционного обучения.

«Организации, занимающиеся подготовкой водителей через собственные образовательные сайты, могут преподавать теорию онлайн посредством видеоуроков, скайп-уроков и через другие интерактивные формы взаимодействия обучающихся с преподавателем.

При этом в смешанной форме обучения доля дистанционного обучения будет составлять не менее 80%, 20% — очное обучение Также нужно будет пройти практические занятия по вождению", — указывается в сообщении.

Промежуточные и итоговые экзамены по теории автошколы будут принимать также в онлайн режиме. После успешной сдачи теоретических экзаменов и экзамена по практическому вождению обучающиеся получат документы, подтверждающие окончание автошколы.

«Таким образом, кандидат в водители вправе будет сам выбирать оптимальную форму обучения: посещать автошколу, проходить обучение через интернет дистанционно или готовиться самостоятельно», — заключили в КАП.

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