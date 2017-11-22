Учиться в автошколах можно будет по интернету
АСТАНА. КАЗИНФОРМ — С 27 ноября обучаться в автошколах можно по интернету, сообщили в Комитете административной полиции МВД РК.
АСТАНА. КАЗИНФОРМ — С 27 ноября обучаться в автошколах можно по интернету, сообщили в Комитете административной полиции МВД РК.
«Такая возможность появится у кандидатов в водители, желающих получить водительское удостоверение категорий А, В и подкатегорий А1, В1, согласно изменениям и дополнениям, внесенным в Правила подготовки водителей механических транспортных средств, приема экзаменов и выдачи водительских удостоверений, утвержденные приказом МВД от 2 декабря 2014 года № 862», — говорится в сообщении ведомства в Facebook.
Вводится новая система обучения подготовки водителей, так называемое смешанное обучение, при котором обучение проводится в и в традиционной очной форме, и с использованием технологий дистанционного обучения.
«Организации, занимающиеся подготовкой водителей через собственные образовательные сайты, могут преподавать теорию онлайн посредством видеоуроков,
При этом в смешанной форме обучения доля дистанционного обучения будет составлять не менее 80%, 20% — очное обучение Также нужно будет пройти практические занятия по вождению", — указывается в сообщении.
Промежуточные и итоговые экзамены по теории автошколы будут принимать также в онлайн режиме. После успешной сдачи теоретических экзаменов и экзамена по практическому вождению обучающиеся получат документы, подтверждающие окончание автошколы.
«Таким образом, кандидат в водители вправе будет сам выбирать оптимальную форму обучения: посещать автошколу, проходить обучение через интернет дистанционно или готовиться самостоятельно», — заключили в КАП.