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19:02 (мск), источник: Playboy

Новая девушка Леонардо Ди Каприо: лучшие фото Джульетты из ее инстаграма

43-летний Леонардо Ди Каприо засветился с новой девушкой, ей оказалась 19-летняя новозеландская модель по имени Джульетта Перкинс.

Несмотря на юный возраст, Джульетта уже довольно известная модель. Недавно она подписала контракт с крупным модельным агентством IMG, которое представляет Кэндис Сванепул и Джиджи Хадид. Кроме того, снялась для нескольких рекламных кампаний купальников.

Специально для вас Playboy собрал самые соблазнительные фотографии из ее инстаграма.

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