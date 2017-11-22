Новая девушка Леонардо Ди Каприо: лучшие фото Джульетты из ее инстаграма
43-летний Леонардо Ди Каприо засветился с новой девушкой, ей оказалась 19-летняя новозеландская модель по имени Джульетта Перкинс.
43-летний Леонардо Ди Каприо засветился с новой девушкой, ей оказалась 19-летняя новозеландская модель по имени Джульетта Перкинс.
Несмотря на юный возраст, Джульетта уже довольно известная модель. Недавно она подписала контракт с крупным модельным агентством IMG, которое представляет Кэндис Сванепул и Джиджи Хадид. Кроме того, снялась для нескольких рекламных кампаний купальников.
Специально для вас Playboy собрал самые соблазнительные фотографии из ее инстаграма.