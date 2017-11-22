«Как будто сестры»: 50-летняя Мария Шукшина выглядит ровесницей своей дочери

Источник: Комсомольская правда

Язык не поворачивается назвать 50-летнюю Марию Шукшину бабушкой, однако, против фактов не попрешь. Недавно ее внуку Вячеславу исполнилось три года, и звездная грандмама опубликовала в своем инстаграме видео с ребенком. А следом же на страничке актрисы появилась фото с мамой Славы — старшей дочери Шукшиной Аней.

«А это, собственно говоря, мама и бабушка того самого мальчика, которому вчера исполнилось 3 годика», — пояснила она. Поклонники отметили, что мама и дочь очень похожи, и обе невероятно хороши. Несмотря на то что Ане 28 лет, а ее маме 50, подписчики не могли не отметить того факта, что телеведущая очень молодо выглядит и может сойти за сестру своей дочери: «Какие же вы красивые», «Вот они гены! Федосеевых-Шукшиных! Вы хороши, девочки!!», «И не скажешь, что мама с дочкой, как две подружки», «Вы, девочки!!& девочки!!», «Прекрасное фото мамы и дочки! Красавицы! Вы очень похожи, просто одно лицо!».

Напомним, 28-летняя дочь Анна четыре года назад вышла замуж. С супругом Константином она познакомилась в компании у друзей. Девушка только закончила режиссерский факультет ВГИК, с киноискусством планировал связать свое будущее и муж. Довольно быстро молодая семья стала родителями и, кажется, абсолютно счастливы в новом статусе.