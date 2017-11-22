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19:17 (мск), источник: БЕЛТА

Ученые раскрыли секрет, какя пряность поможет похудеть

Исследователи из Мичиганского университета выяснили, что корица поможет сбросить лишний вес, сообщают информационные агентства.

Источник: БЕЛТА

Были проведены эксперименты над мышами. Ученые пришли к выводу, что коричневый альдегид (вещество, придающее корице цвет и вкус) препятствует развитию ожирения.

Было установлено, что воздействие коричневого альдегида приводит к росту ферментов, которые отвечают за липидный обмен.

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