Ученые раскрыли секрет, какя пряность поможет похудеть
Исследователи из Мичиганского университета выяснили, что корица поможет сбросить лишний вес, сообщают информационные агентства.
Исследователи из Мичиганского университета выяснили, что корица поможет сбросить лишний вес, сообщают информационные агентства.
Были проведены эксперименты над мышами. Ученые пришли к выводу, что коричневый альдегид (вещество, придающее корице цвет и вкус) препятствует развитию ожирения.
Было установлено, что воздействие коричневого альдегида приводит к росту ферментов, которые отвечают за липидный обмен.