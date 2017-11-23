В Воронеже к концу недели похолодает до -10 градусов

Источник: РИА "Воронеж"

Уже на следующий день после ощутимого похолодания температура воздуха снова поднимется. В воскресенье, 26 ноября, осадков не ожидается. А 27 ноября потеплеет еще сильнее — температура приблизится к нулю. Александр Сушков отметил, что «пока погода меняется очень быстро и интенсивно». Предсказать, какой она будет на новой рабочей неделе, сложно.

Первый сильный снегопад обрушился на Воронеж во вторник, 21 ноября. Осадки продолжились ночью и на следующий день. Под действием мокрого снега ветки и деревья падали на провода, из-за чего в 38 населенных пунктах Воронежской области нарушилось энергоснабжение. Массовые отключения света начались с 06:30. По данным Минэнерго, без электроснабжения в Воронежской области остались более 10 тыс. человек. К 13:00 специалисты «Воронежэнерго» устранили повреждения на 50 линиях электропередачи уровня напряжения 0,4−10 кВ.

В Воронеже экстренные службы после снегопада приняли 21 заявку об упавших на дорогу и на припаркованные машины деревьях.