Microsoft признала разрядку своих ноутбуков во время зарядки

После того, как ноутбук появился в продаже, пользователи заметили, что в некоторых играх в режиме высокой производительности ноутбук разряжается, даже если зарядное устройство подключено к сети. Теперь компания признала проблему, но заявила, что благодаря системе управления мощностью и питанием ноутбук не разрядится полностью, сообщает The Verge.

Microsoft, которая раньше в основном занималась разработкой программного обеспечения для компьютеров, в последние годы также стала выпускать и собственные компьютеры. В 2012 году компания представила планшетный компьютер Surface, в 2015 свой первый ноутбук Surface Book, а в середине 2017 года ноутбук Surface Laptop. Также в октябре Microsoft представила новую версию Surface Book 2, одной из главных особенностей ноутбука стала дискретная видеокарта Nvidia GeForce GTX 1060, используемая в старших моделях, из-за чего компания позиционировала ноутбук в качестве мощного компьютера, подходящего в том числе для игр.

Выяснилось, что эта мощность имеет и негативную сторону. После начала продаж пользователи стали замечать, что при максимальных настройках производительности в некоторых ресурсоемких играх ноутбук разряжается, даже если он подключен к стандартному зарядному устройству. Дело в том, что его максимальная мощность составляет 95 ватт, тогда как суммарная пиковая мощность процессора и видеокарты в максимальной конфигурации составляет около 105 ватт.

Журналисты издания The Verge протестировали энергопотребление ноутбука, и выяснили, что, в зависимости от игры, ноутбук может за час разряжаться на 10 или более процентов, будучи подключенным к питанию. После этого они обратились в Microsoft, и представитель компании прокомментировал ситуацию. Он отметил, что ноутбук действительно может разряжаться при интенсивной и длительной нагрузке даже при подключении к электросети, но система управления питанием не даст ему разрядиться полностью.

В прошлом году Microsoft протестировал с помощью Surface Book первого поколения энергоэффективность различных браузеров при работе на ноутбуке, не подключенном к сети. По результатам их теста первое место занял собственный браузер Microsoft — Edge. Через два дня компания-разработчик браузера Opera раскритиковала методику эксперимента Microsoft и ее недостаточное описание, и провела собственный тест, в котором победила Opera.