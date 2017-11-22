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21:20 (мск), источник: Sputnik.md

Скоро Новый Год: стали известны цены на елки

КИШИНЕВ, 22 ноя — Sputnik. В этом году в Молдове выставят на продажу больше «новогодних красавиц». Агентство «Молдсилва» в среду сообщило, что к середине декабря планируется спилить 58 тысяч елей (на 10 тысяч больше, чем в 2016 году) и 1600 сосен к зимним праздникам.

Источник: Sputnik.md

Почти половину из них, 26 тысяч, вырастили в лесном хозяйстве Страшен, в Единцах — 8 тысяч, в Тигине — 5,5 тысячи, в Калараше — 2,5 тысячи, в Хынчештах — 2,3 тысячи. Всего же купить новогодние ели можно будет в 19 лесных хозяйствах.

Агентство «Молдсилва» установило, что товар станут отпускать от 36 леев за один метр ели и от 25 леев — за сосну. Такие же цены были и в прошлом году. Правда, в этом случае речь идет о деревьях высотой от 1 до 6 метров.

За все ели выше 6 метров покупатель дополнительно заплатит по 100 леев за каждый метр, и по 70 леев за каждый метр сосны.

Кроме того, можно будет купить и ветки елей. Их будут продавать по 8 леев за штуку.

При этом, розничные цены на елочных базарах продавцы устанавливают самостоятельно. Каких-либо ограничений для них не устанавливают. Согласно практике прошлых лет, обычно деревья высотой в 1−2 метра стоят 100−250 леев.

Согласно Кодексу о правонарушениях, за незаконную вырубку деревьев физических лиц штрафуют на 2−2,5 тысячи леев, а юрлиц — на 20−25 тысяч леев.

Как сохранить новогоднюю елку дольше.

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