Егеря оштрафовали на 2,5 млн за восстановление заброшенной дороги

Егерь Кунашакского охотхозяйства «Большой Коклан» Ихтиандр Шарипов неожиданно для себя оказался в трудной жизненной ситуации. Суд обязал его возместить ущерб от ремонта 1,5-километровой грунтовки к охотугодьям, заболоченной еще в 90-х годах прошлого века.

Размытый отрезок пути егерь «со товарищи» отсыпали взятым вдоль него же грунтом. Однако это не понравилось чиновникам соседней Курганской области, где заросшая камышом территория отнесена к землям сельхозназначения.

За порчу земли суд назначил егерю Шарипову 2,5-миллионный штраф и обязал провести ее рекультивацию. По сути это означает, что дорогу необходимо опять сравнять с болотом. Причем так, чтобы поврежденный «плодородный слой почвы» оказался сверху. Видимо, и кочки болотные теперь восстанавливать заставят, шутят охотники. Однако Ихтиандру не до шуток.

— Боюсь, что теперь за эту дорогу еще моему 17-летнему сыну придется расплачиваться, когда подрастет, — сетует егерь. — При зарплате в пять с половиной тысяч рублей мне только на выплату штрафа нужно работать 37 лет. А на что я буду семью кормить?

Детей у Шарипова трое, жена работает сельским учителем. А все имущество — дом да небольшое подворье — не потянет и на половину штрафа. За 22 года работы егерем других богатств нажить не успел, разводит руками Ихтиандр.

По словам местных жителей, дорогу к охотхозяйству проложили еще в середине прошлого века.

Поговаривают, специально для маршала Жукова, который, будучи командующим войсками Уральского военного округа, приезжал сюда поохотиться на кабана. Но чтобы по кромке озера Большой Коклан, где проходит грунтовка, когда-то пахали и сеяли, старожилы не припомнят. В половодье здесь впору рисовые поля разбивать. В болотных сапогах не пройти.

Большой водой размыло и «маршальскую» дорогу, сделав ее абсолютно непроезжей. Вот егерь и решил ее поднять, где-то на полметра, а где-то и на метр, чтобы избежать подтопления.

Инициатива наказуема

Идея пришла в 2015 году, сразу после назначения в Кунашакское охотхозяйство. Охотники пожаловались Ихтиандру на сложности с дорогой, отбивающие «всякую охоту к охоте». От основной трассы до базы на обычной машине было не добраться: легковушки приходилось оставлять в лесочке, в полутора километрах, а самим со всем скарбом и припасами топать пешком по вязкой грязи.

Егерь предложил решить проблему всем миром — скинуться на отсыпку грунтовки. Экскаватор нашелся у его приятеля, согласившегося бесплатно поработать ради общего блага. Поэтому деньги пришлось собирать только на солярку. А кто-то непосредственно топливом свой пай и вносил.

Этой же зимой и исполнили задуманное. Экскаватор прошел вдоль дороги 500 метров, отсыпав ее грунтом, и параллельно отрыв небольшую канаву для отвода воды. Летом грунт отлежался и подсох, а ближе к следующей зиме его разровняли. Когда дорога стала проезжей, охотники радовались, как дети. Как выяснилось, рано!

— Отсыпка дороги проведена с грубейшими нарушениями, — рассказал начальник отдела государственного земельного надзора Россельхознадзора по Курганской области Сергей Извеков. — Прежде чем брать грунт, нужно было бульдозером снять верхний плодородный слой почвы и затем вернуть его на место. Вместо этого они отсыпали дорогу черноземом вперемешку с глиной, повредив более трех тысяч квадратных метров сельскохозяйственных земель. К сожалению, подобные нарушения у нас — сплошь и рядом. Только в этом году мы подали восемь подобных исков, и суды взыскали по ним крупные штрафы, обязав нарушителей привести земли в первоначальный вид.

По сути, судьбу егеря решила кляуза и «маховик» государственного реагирования

В разговоре с корреспондентом «РГ» Извеков признался, что о повреждении земель на пограничной с Челябинской областью территории в Россельхознадзоре узнали случайно — из заявления некоего физического лица. Им оказался бывший егерь охотхозяйства, по всей видимости, затаивший обиду за свое увольнение. Однако решив поквитаться с начальством, он неожиданно «вырыл яму» коллеге. А все потому, что охотхозяйство, как юридическое лицо, к строительству дороги никакого отношения не имеет.

— В суде этот вопрос изучался очень внимательно, — сообщил помощник председателя Кунашакского районного суда Аслан Кулманов. — Представители охотхозяйства заявили, что они являются ненадлежащими ответчиками по иску, а егерь подтвердил, что отсыпка дороги проводилась по его личной инициативе.

По сути, судьбу егеря решила банальная кляуза и «маховик» государственного реагирования, запустив который однажды, уже невозможно остановить. Перед законом все равны, и причиненный землям ущерб рассчитывается по единой методике вне зависимости от того, кто является нарушителем — крупная компания или физлицо с копеечной зарплатой.

Сначала по постановлению курганского Россельхознадзора Ихтиандра привлекли к административной ответственности, взыскав с него по статье КоАП РФ «Порча земель» два штрафа на общую сумму в восемь тысяч рублей — за самовольное снятие и уничтожение плодородного слоя почвы. А затем подали в суд иск о возмещении ущерба.

Под надзором даже частник!

Теперь единственный для егеря выход — обжаловать решение Кунашакского суда в апелляционной инстанции и доказать, что кроме камыша на заболоченном участке у дороги никогда и ничего не росло, а чернозем, о котором говорят чиновники, большую часть года находится под слоем болотной тины. Жалоба уже подана, остается ждать повестки в Челябинский областной суд.

Готовятся к апелляции и чиновники. В их распоряжении результаты экспертизы нарушенных земель.

В свою очередь, защитник егеря выяснил, что земли, которые он якобы повредил, находятся в паевой собственности четырех жителей Курганской области, которые никаких претензий к нему не имеют. А если до заболоченного участка земли нет дела даже ее хозяевам, то за что же тогда выставил счет Россельхознадзор?

— Даже если земля находится в частной собственности, это не снимает с граждан ответственности за исполнение земельного законодательства, — отвечает Сергей Извеков. — Допустим, собственник не возражает против порчи его земли или согласился на предложенную за нее компенсацию. В наших полномочиях добиться рекультивации нарушенных земель, и мы имеем право принудить к этому самих собственников. Такие прецеденты уже были.

Сегодня доподлинно неизвестно, насколько законно строилась пролегающая по сельхозземлям дорога, которую в складчину восстановили охотники во главе с егерем. Возможно, для ее появления хватило одного критического замечания «маршала Победы». И так ли уж виноваты люди, которые сделали то, до чего не доходили руки у чиновников — по сути, вернули на место слой грунта, смытый с дороги во время половодья?