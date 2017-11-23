89 проектов НКО Татарстана получат гранты Президента России

В общей сложности все татарстанские проекты получат более 117 млн рублей на реализацию своих проектов. Всего за два этапа конкурса победителями стали 89 татарстанских проектов на общую сумму более 139 млн рублей.

Как отметил первый заместитель руководителя администрации Президента РФ Сергей Кириенко, всего за два этапа конкурса было разыграно 7 млрд рублей. По его словам, в 2018 году эта сумма увеличится на 1 млрд рублей для талантливой молодежи. Напомним, об этом на прошлой неделе сообщил Президент России Владимир Путин.

Среди татарстанских победителей максимальная сумма гранта составит более 11 млн рублей, их получит автономная благотворительная общественная организация «Новый век» на реализацию проекта по социальной адаптации и интеграции трудовых мигрантов. В числе победителей также такие проекты, как «Зеленый фитнес», «Мы в ответе за тех, кого приучили», «Школьная футбольная лига», «Солдаты войн не выбирают», «Солнце внутри», цикл детских короткометражных фильмов «И в шутку, и всерьез» и другие.