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13:00 (мск), источник: ИА Татар-информ

89 проектов НКО Татарстана получат гранты Президента России

(Набережные Челны, 22 ноября, «Татар-информ», Евгений Сироткин). 69 проектов из Татарстана стали победителями второго конкурса на предоставление грантов Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества. Это больше в три раза по сравнению с итогами первого конкурса, прошедшего в августе нынешнего года.

В общей сложности все татарстанские проекты получат более 117 млн рублей на реализацию своих проектов. Всего за два этапа конкурса победителями стали 89 татарстанских проектов на общую сумму более 139 млн рублей.

Как отметил первый заместитель руководителя администрации Президента РФ Сергей Кириенко, всего за два этапа конкурса было разыграно 7 млрд рублей. По его словам, в 2018 году эта сумма увеличится на 1 млрд рублей для талантливой молодежи. Напомним, об этом на прошлой неделе сообщил Президент России Владимир Путин.

Среди татарстанских победителей максимальная сумма гранта составит более 11 млн рублей, их получит автономная благотворительная общественная организация «Новый век» на реализацию проекта по социальной адаптации и интеграции трудовых мигрантов. В числе победителей также такие проекты, как «Зеленый фитнес», «Мы в ответе за тех, кого приучили», «Школьная футбольная лига», «Солдаты войн не выбирают», «Солнце внутри», цикл детских короткометражных фильмов «И в шутку, и всерьез» и другие.

Всего гранты получили 2243 некоммерческие организации из всех регионов России. Более 70 процентов НКО-победителей никогда раньше не получали президентские гранты. По итогам второго конкурса наибольший объем господдержки получили НКО, предложившие проекты в сфере социального обслуживания и защиты граждан, проекты в сфере науки, образования и просвещения, проекты по охране здоровья и пропаганде здорового образа жизни. Всего же в конкурсе принимали участие НКО по 12 направлениям.

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