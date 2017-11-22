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23:16 (мск), источник: Sputnik.by

Где искать скидки на «Черную пятницу-2017» в Минске

Ко всемирной акции Black Friday уже в эту пятницу присоединяться многие белорусские магазины, в том числе и десятки в Минске.

Источник: Sputnik.by

«Черная пятница — 2017» пройдет по всему миру 24 ноября. В этот день многие продавцы обещают устроить большие распродажи и акции. В некоторых торговый центрах обещают скидки до 90% — кое-что можно будет купить практически даром.

Какие скидки обещают магазины Минска на «Черную пятницу» 2017 — специальный обзор накануне 24 ноября.

«Черная пятница» в супермаркетах

Подключаются к акции распродаж не только магазины одежды и техники, но и супермаркеты — 24 ноября в Минске со скидкой можно будет купить все: от продуктов питания до фурнитуры.

Например, в ТЦ «Караван» обещают скидки до 70% — в том числе и в BIGZZ. В «Бигзе», при этом, обещают скидывать 20% на все товары, однако при условии предъявления специальной карты «Любимый покупатель».

Подключились к «Черной пятнице» и магазины сети «Соседи». Специальных распродаж здесь не устроят, но обладателям карт «Купилка» обещают возвращать до 70% стоимости покупки.

Скидки 24 ноября будут и в магазинах «Алми». Так, мультиварки Polaris или упаковку кофе «Jacobs» продадут за полцены, скумбрию — на 23% дешевле, куриные яйца — на 29%, а средство для стирки Tide — также на 50%.

ProStore в ТЦ «АренаСити» обещает скидки в 20−40% на кулинарию, овощи, фрукты и часть других товаров. Здесь также есть оговорка: для получения скидки необходимо иметь накопительную карту сети.

В торговых центрах Минска — до 90%

Самый большой ажиотаж в «Черную пятницу», традиционно, в торговых центрах.

Так, в «АренаСити» цены кое-где снизят и на 70%. Со скидками продавать будут одежду, парфюмерию, а также чай. Расположенный там же «Мир Книг» обещает скидки до 50% — любители чтения должны быть счастливы.

Dana Mall обещает в «Черную пятницу» скидки до 90%, однако такими щедрыми будут не все магазины. Так, популярные Zara и Pull&Bear обещают лишь «специальные предложения», ничего при этом не упоминая о конкретных цифрах. Белорусские «Галантэя» и «Белвест» дадут скидки до 25%, Sisters — до 70%. Конкретные размеры скидок необходимо уточнять в каждом отдельном магазине.

Вновь к «Черной пятнице» подключится и ТЦ Galleria Minsk, расположенный на Немиге, но никаких подробностей маркетологи центра не раскрывают. Утверждается, что скидки будут достигать 90%. В каких магазинах какого размера они будут достигать, не сообщается.

Также цены снизят в ТЦ «Титан» и «Столица» — в некоторых магазинах они будут доходить до 70%. Часть же точек обещает снизить стоимость только конкретных товаров, например: в одном из ювелирных «скинут» до 90% на изделия из серебра.

Также ожидаются распродажи в торговом доме «Немига, 3». Однако размеры скидок там не известны.

И универмаги обещают скидки

Подключатся к «Черной пятнице» и самые большие универмаги Минска, например: ГУМ предоставит скидки до 22%, но только на непродовольственные товары для тех, у кого есть дисконтные карты. Точно так же будет и в торговом доме «На Немиге».

По 20% будут скидки в «Кирмаше» и «Дюймовочке», а 15% — в «Пальмире».

К слову, в «На Немиге» и ГУМе, а также в ЦУМе будут скидки и в субботу 25 ноября.

Онлайн-магазины — до 90%

Распродажу устроят и крупнейшие интернет-магазины Беларуси. Впрочем, конкретики о том, на какие товары они дадут скидки, чаще всего нет. Судя по всему, это будет известно уже непосредственно 24 ноября на их сайтах.

Например, WildBerries обещает до 90% — однако не говорит о том, сколько товаров выставят на акцию. Обещает подключиться и магазин одежды Lamoda — впрочем, даже без называния размера скидок.

«21 век» предоставит скидки на некоторые товары до 50%, а «Электросила» — 20%.

Более подробную информацию ищите на сайтах магазинов.

Что делать, если обманули в «Черную пятницу»

Чтобы не стать жертвой нечистых на руку продавцов рекомендуем вам обязательно сохранять (и требовать) чеки о покупках, после чего обязательно сверяйте их: чтобы не «добавилось» товаров, которых вы не брали.

Если цена в чеке не соответствует заявленной на ценнике со скидкой — зовите администратора. Подобные махинации с акциями являются нарушением законодательства, так что вы имеете право написать в книгу жалоб и обратиться в общество защиты прав потребителей.

Если же магазин обещал, на сайте или на листовках, определенные скидки на конкретные товары, а потом их не предоставил — вы также имеете право пожаловаться на их недобросовестность.

Будьте внимательны и считайте внимательно деньги. И приятных покупок!

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