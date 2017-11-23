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12:57 (мск), источник: ИА Татар-информ

Татарский поэт Ленар Шаех стал призером литературного конкурса «Открытая Евразия»

(Казань, 22 ноября, «Татар-информ»). Татарский автор Ленар Шаех занял второе место в номинации «Малая проза» в конкурсе «Открытая Евразия» с рассказом «Мое сердце пылает огнем…», сообщает Таткнигоиздат.

В качестве приза организаторы конкурса издадут книги всех трех призеров в категории «Малая проза».

Конкурс состоялся в столице Швеции — Стокгольме. В этом году свои работы подали более 1200 участников из 38 стран мира.

Победителями открытого литературного конкурса стали 20 конкурсантов из восьми стран мира.

Имена победителей объявили на торжественной церемонии открытия VI Международного литературного фестиваля Open Eurasian Literature Festival & Book Forum.

На фестивале также состоялась презентация сборника Ленара Шаеха One of You на английском языке (перевод Даны Жетеевой). Книга издана под редакцией Дэвида Уильяма Пэрри — поэта, драматурга, члена Королевского общества искусств, председателя Евразийской творческой гильдии (Лондон).

Ленар Шаех — татарский поэт, лауреат Республиканской премии имени Мусы Джалиля, литературной премии имени Абдуллы Алиша, главный редактор Татарского книжного издательства.

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