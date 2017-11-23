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07:02 (мск), источник: Комсомольская правда

Самые лучшие спектакли России покажут в Новосибирске

Координатор театральной программы Рождественского фестиваля Ирина Аринцына рассказала, почему нужно постараться посетить все спектакли и как удается удерживать на них низкую цену.

Источник: Комсомольская правда

В Новосибирске совсем скоро стартует XII Международный Рождественский фестиваль искусств. Событие для города хоть и традиционное, но знаковое. В этом году особо сильной ожидается театральная программа. Какие сюрпризы подготовили зрителям организаторы и что из предложенного стоит посетить, рассказала координатор театральной программы Ирина Аринцына.

— Ирина Геннадьевна, чем отличается XII Международный Рождественский фестиваль искусств от предыдущих?

— Последние два фестиваля были «тихие» в плане театральной программы. А в этом году весь «ужас» в том, что нужно идти на всё. Наш главный режиссер Алексей Крикливый, который является художественным руководителем театральной программы Рождественского фестиваля, собрал все самое интересное и актуальное, что есть в театральной России, и все спектакли имеют награды.

— Расскажите, пожалуйста, про программу.

— Чтобы было проще ориентироваться, можно представить программу двумя блоками. Первый — это очевидно прекрасные постановки знаменитых театров («Сатирикон», театры имени Маяковского, имени Моссовета). Сюда же можно отнести не так хорошо известную в нашем городе Мастерскую Григория Козлова — удивительного мастера театра. То, что Алексей Михайлович договорился привезти сюда спектакль «Тихий Дон», — это просто невероятно.

— «Тихий дон» идет восемь часов, не каждый зритель выдержит…

— Для нас очень странно, что это воспринимают как некое испытание, преодоление… На самом деле отклики всех видевших спектакль: и критиков, и простых зрителей — звучат в унисон: они вообще не заметили этих восьми часов. Зрители даже перерывов не хотят: «Да быстрее бы обеденный час прошел». «Тихий Дон» — это абсолют театрального искусства. Люди в Питере не могут купить на него билеты, цена которых от 2500 рублей. А у нас для зрителей даже есть сюрприз: тем, кто купит билеты в партер, мы дарим арт-ланч в ресторане «Бирман и пельмени».

— Вот и всплыл финансовый вопрос. Как вам удалось на такие дорогие спектакли выставить столь демократичный ценник?

— Так сложилось исторически, что мы позиционируем себя не только как театр, но и как образовательный и воспитательный центр. Мы очень хотим, чтобы к нам смогли прийти все. Конечно, любому театру хочется подготовленного слушателя, который вовремя приходит, все понимает, в правильных местах плачет и аплодирует. Но мы готовы ко всему.

Театр — это синтез всех искусств. Самые больные вопросы настоящего он делает удобоваримыми, в мягкой форме дает возможность людям увидеть: да, такие проблемы есть. Как можно к нему закрыть доступ?

— Что можно посмотреть во втором блоке программы?

— Театр «Балет Москва» и их великолепный танцевальный спектакль «Кафе Идиот». И еще из условно танцевального — The_Marusya от компании «Диалог Данс». Также очень необычная кукольная постановка «Колино сочинение». Пьеса написана на основе сочинения ребенка-дауна… Но она сделана настолько легко, мягко и без этого нынешнего модного — ах, инвалид, давайте его вперед. Очень чисто, честно и спокойно говорится о том, что люди — разные. Второй блок — это другой театр: то без здания, то без актера…

— Есть спектакли, которые будут показывать на совершенно неожиданных площадках?

— «Разговоры беженцев» — наверное, самый радикальный спектакль из тех, что мы привозим. Действие происходит на вокзале «Новосибирск Главный». Ничто не перекрывается. Людям выдаются наушники, в которых два прекраснейших питерских актера разговаривают между собой и ходят по вокзалу. На спектакль «Чик. Гудбай, Берлин» можно купить билет прямо на сцену. И «Топливо», которое входит в восьмерку лучших в мире спектаклей про науку и технологии, пройдет в Лофте «Подземка» и Технопарке Академгородка.

После такого описания с нетерпением ждем начала фестиваля! Напомним, он стартует 8 декабря, а билеты можно купить на сайте или в кассе театра «Глобус».

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