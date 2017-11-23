Жители Хабаровского края прощаются с потеплением
Температурное «послабление» покидает регион вместе с осадками.
Температурное «послабление» покидает регион вместе с осадками.
Потепление в Хабаровском крае, как и обещали синоптики, оказалось кратковременным явлением. Снегопад в центре и на юге региона оказался непродолжительным и в ночь на четверг иссяк: жители населённых пунктов, выйдя на улицу, почувствует, что воздух снова становится холоднее. Остаётся надеяться, что прогнозы метеорологов насчёт не очень сильного ветра окажутся верны.
В Хабаровске дневная температура понизится до −10…−12 °C. Без существенных осадков. Скорость
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В Советской Гавани дневная температура понизится до -3..-5 °С. Возможен небольшой снег. Скорость
В Охотске дневная температура останется на отметке −21…−23 °С. Небольшой снег. Скорость
В Вяземском дневная температура понизится до −8…−10 °C. Без существенных осадков. Скорость
В Чегдомыне дневная температура понизится до −15…−17 °C. Без существенных осадков. Скорость
В Аяне дневная температура повысится до −14…−16 °C. Без существенных осадков. Скорость
В Чумикане дневная температура понизится до −15…−17 °C. Без существенных осадков. Скорость западного ветра прогнозируется на уровне 8−13 м/с.
В Бикине дневная температура понизится до −8…−10 °C. Без существенных осадков. Скорость западного ветра прогнозируется на уровне 6−11 м/с.
В селе имени Полины Осипенко дневная температура понизится до −11…−13 °C. Небольшой снег. Скорость
В Троицком дневная температура понизится до −9…−11 °C. Небольшой снег. Скорость