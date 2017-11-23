Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Скарлетт Йоханссон — 33: редкие фото и неожиданные образы звезды
Умер Дмитрий Хворостовский
Грэм с размером XL вошла в топ-10 самых богатых моделей (фото)
В России могут ввести налог на смерть
«Гнусная провокация»: глава Чехии о сюжете телеканала «Звезда»
Чем известен Дмитрий Хворостовский22 ноября после продолжительной болезни скончался оперный певец Дмитрий Хворостовский
Экс-глава МВД ЛНР назвал причину захвата центра Луганска
Онкологическая опухоль: от чего умер Хворостовский
На продажу выставлен идеальный Opel «из анекдота»
Lamborghini Urus показал внедорожный характер
Друг Хворостовского: Он сумел проститься с родителями
В Сети обсуждают изменения лица Успенской – снимок
Алина Кабаева в стильном кожаном наряде приехала в Милан (фото)
Брежнева с семьей, Утяшева и Кожевникова посетили модный показ
Киев: Плотницкий покинул Луганск и укрылся в России
Крупная армейская колонна вошла в Луганск - СМИ
Названа самая дорогая улица России (фото)
10 советов, как сделать съёмную квартиру уютной
Фоторепортажи
12В Шанхае прошел ежегодный показ легендарной марки Victoria’s Secret
8Военный переворот в Зимбабве
03:21 (мск), источник: Восток Медиа

Жители Хабаровского края прощаются с потеплением

Температурное «послабление» покидает регион вместе с осадками.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +7° 49% 764 мм рт. ст. 5 м/с

Потепление в Хабаровском крае, как и обещали синоптики, оказалось кратковременным явлением. Снегопад в центре и на юге региона оказался непродолжительным и в ночь на четверг иссяк: жители населённых пунктов, выйдя на улицу, почувствует, что воздух снова становится холоднее. Остаётся надеяться, что прогнозы метеорологов насчёт не очень сильного ветра окажутся верны.

В Хабаровске дневная температура понизится до −10…−12 °C. Без существенных осадков. Скорость юго-западного ветра прогнозируется на уровне 5−10 м/с.

В Комсомольске-на-Амуре дневная температура поднимется до −8…−10 °C. Небольшой снег. Скорость северного ветра прогнозируется на уровне 7−12 м/с.

В Николаевске-на-Амуре дневная температура поднимется до −10…−12 °C. Небольшой снег. Скорость северо-западного ветра прогнозируется на уровне 7−12 м/с.

В Советской Гавани дневная температура понизится до -3..-5 °С. Возможен небольшой снег. Скорость северо-западного ветра прогнозируется на уровне 7−12 м/с.

В Охотске дневная температура останется на отметке −21…−23 °С. Небольшой снег. Скорость северо-западного ветра прогнозируется на уровне 7−12 м/с.

В Вяземском дневная температура понизится до −8…−10 °C. Без существенных осадков. Скорость северо-западного ветра прогнозируется на уровне 7−12 м/с.

В Чегдомыне дневная температура понизится до −15…−17 °C. Без существенных осадков. Скорость северо-западного ветра прогнозируется на уровне 5−10 м/с.

В Аяне дневная температура повысится до −14…−16 °C. Без существенных осадков. Скорость северо-западного ветра прогнозируется на уровне 7−12 м/с.

В Чумикане дневная температура понизится до −15…−17 °C. Без существенных осадков. Скорость западного ветра прогнозируется на уровне 8−13 м/с.

В Бикине дневная температура понизится до −8…−10 °C. Без существенных осадков. Скорость западного ветра прогнозируется на уровне 6−11 м/с.

В селе имени Полины Осипенко дневная температура понизится до −11…−13 °C. Небольшой снег. Скорость северо-западного ветра прогнозируется на уровне 7−12 м/с.

В Троицком дневная температура понизится до −9…−11 °C. Небольшой снег. Скорость юго-западного ветра прогнозируется на уровне 7−12 м/с.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 В Приморье отменили особый противопожарный режим
Не спасовали: хабаровский СКА дал бой именитым москвичам
Путин, Эрдоган и Роухани договорились о будущем Сирии
Сенатору Керимову запретили выезд из Франции
Американская компания заявила о поставках Украине гранатометов
Россия поможет Аргентине найти исчезнувшую подлодку
ЦСКА одержал победу в домашнем матче Лиги чемпионов
Перестрелка в «Москва-сити»: что известно на данный момент
Вкусно и дорого: как изменятся цены в преддверии Нового года
Спорт
Обнулившийся Акинфеев: ЦСКА уверенно обыграл «Бенфику» в ЛЧ Армейцы продолжают сохранять реальные шансы на участие в весенней части сильнейшего клубного турнира Европы
Авто
Надо ли прогревать мотор? Каждый год с наступлением холодов водители разделяются на два лагеря. Какое из полярных мнений ближе к истине — греть или не греть двигатель современного автомобиля?
Hi-Tech
Ученые установили безопасное для психики время пользования смартфоном Вам никогда не казалось, что ваш гаджет сводит вас с ума?
Кино
14-летняя звезда детского «Голоса» впервые снялась в сериале Юлии Сиринько досталась роль воспитанницы интерната
Недвижимость
«Я не готова к старым домам». Монологи о квартирах в новостройках
Не гетто и не «бабушкин» вариант. Где в России дешевле всего снять квартиру
Столешников переулок признан самой дорогой улицей России
В Минстрое допустили подорожание жилья из-за отказа от долевого строительства
Леди
В моду вошли шубы из экомеха (фото) Если ты еще не влюбилась в яркие, веселые шубы, в которых хоть на вечеринку, хоть на работу можно отправиться — то просто не нашла правильную
Дети
42-летняя Елена Захарова перестала скрывать беременность (фото) Актриса подтвердила, что совсем скоро станет мамой.
Все о ремонте
Что такое стиль лагом или как добавить в свою жизнь шведского благополучия
Как разместить системы хранения в типовой «двушке»
Как объединить кухню и гостиную в загородном доме
8 свежих дизайн-идей для вашей маленькой кухни
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь