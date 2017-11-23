Жители Хабаровского края прощаются с потеплением

Потепление в Хабаровском крае, как и обещали синоптики, оказалось кратковременным явлением. Снегопад в центре и на юге региона оказался непродолжительным и в ночь на четверг иссяк: жители населённых пунктов, выйдя на улицу, почувствует, что воздух снова становится холоднее. Остаётся надеяться, что прогнозы метеорологов насчёт не очень сильного ветра окажутся верны.

В Хабаровске дневная температура понизится до −10…−12 °C. Без существенных осадков. Скорость юго-западного ветра прогнозируется на уровне 5−10 м/с.

В Комсомольске-на-Амуре дневная температура поднимется до −8…−10 °C. Небольшой снег. Скорость северного ветра прогнозируется на уровне 7−12 м/с.

В Николаевске-на-Амуре дневная температура поднимется до −10…−12 °C. Небольшой снег. Скорость северо-западного ветра прогнозируется на уровне 7−12 м/с.

В Советской Гавани дневная температура понизится до -3..-5 °С. Возможен небольшой снег. Скорость северо-западного ветра прогнозируется на уровне 7−12 м/с.

В Охотске дневная температура останется на отметке −21…−23 °С. Небольшой снег. Скорость северо-западного ветра прогнозируется на уровне 7−12 м/с.

В Вяземском дневная температура понизится до −8…−10 °C. Без существенных осадков. Скорость северо-западного ветра прогнозируется на уровне 7−12 м/с.

В Чегдомыне дневная температура понизится до −15…−17 °C. Без существенных осадков. Скорость северо-западного ветра прогнозируется на уровне 5−10 м/с.

В Аяне дневная температура повысится до −14…−16 °C. Без существенных осадков. Скорость северо-западного ветра прогнозируется на уровне 7−12 м/с.

В Чумикане дневная температура понизится до −15…−17 °C. Без существенных осадков. Скорость западного ветра прогнозируется на уровне 8−13 м/с.

В Бикине дневная температура понизится до −8…−10 °C. Без существенных осадков. Скорость западного ветра прогнозируется на уровне 6−11 м/с.

В селе имени Полины Осипенко дневная температура понизится до −11…−13 °C. Небольшой снег. Скорость северо-западного ветра прогнозируется на уровне 7−12 м/с.