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03:32 (мск), источник: ДЕЙТА

Интеллектуальный фестиваль пройдет в Приморье

Открытый фестиваль по интеллектуальным играм среди молодежи в Находке соберет сильнейших знатоков, об этом «Deita. ru» сообщили в городской администрации.

Заявки на участие в фестиваль, который состоится с 24 по 26 ноября, подали 17 команд из Владивостока, Артема, Находки, Уссурийска, Фокино, Спасска-Дальнего, Дальнегорска, Лесозаводска и муниципальных районов: Шкотовского, Патизанского, Ханкайского, Пограничного, Чугуевского. Все они — победители городских и районных турниров, участники краевых и региональных чемпионатов.

Программа будет весьма разнообразна — помимо интеллектуальных игр «Что? Где? Когда?», «Брейн-ринг», «Своя игра», «Пентагон», предусмотрены различные медиа-игры, а также тематические семинары. Специальным гостем и ведущим фестиваля станет обладатель хрустальной совы и капитан элитарного клуба «Что? Где? Когда?» Андрей Супранович.

Таисия Масина.

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