Интеллектуальный фестиваль пройдет в Приморье

Заявки на участие в фестиваль, который состоится с 24 по 26 ноября, подали 17 команд из Владивостока, Артема, Находки, Уссурийска, Фокино, Спасска-Дальнего, Дальнегорска, Лесозаводска и муниципальных районов: Шкотовского, Патизанского, Ханкайского, Пограничного, Чугуевского. Все они — победители городских и районных турниров, участники краевых и региональных чемпионатов.