Интеллектуальный фестиваль пройдет в Приморье
Открытый фестиваль по интеллектуальным играм среди молодежи в Находке соберет сильнейших знатоков, об этом «Deita. ru» сообщили в городской администрации.
Открытый фестиваль по интеллектуальным играм среди молодежи в Находке соберет сильнейших знатоков, об этом «Deita. ru» сообщили в городской администрации.
Заявки на участие в фестиваль, который состоится с 24 по 26 ноября, подали 17 команд из Владивостока, Артема, Находки, Уссурийска, Фокино,
Программа будет весьма разнообразна — помимо интеллектуальных игр «Что? Где? Когда?», «Брейн-ринг», «Своя игра», «Пентагон», предусмотрены различные
Таисия Масина.