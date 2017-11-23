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04:06 (мск), источник: РБК

Минздрав ограничит курение вейпов в общественных местах

Минздрав разработает отдельный документ по ограничению курения вейпов и электронных сигарет в общественных местах. Об этом сообщил РБК пресс-секретарь министра здравоохранения Олег Салагай.

Источник: РИА "Новости"

По словам Слагая, проект документа будет разработан до 25 февраля 2018 года.

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Ранее стало известно, что Минздрав намерен ограничить курение кальянов в общественных местах. В опубликованном ведомством документе указывается, что ограничения должны быть введены с 1 января 2019 года. Курение кальянов в местах общественного питания (кафе, барах и ресторанах) будет запрещено. В то же время вейпы и электронные сигареты в проекте не упоминались.

Запрет на использование вейпов в ресторанах упоминался в качестве одной из мер борьбы с табакокурением в антитабачной концепции, подготовленной Минздравом. Проект концепции был отправлен на утверждение в правительство, однако кабмин вернул его ведомству на доработку.

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18 октября© Ньюстюб
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