Названа неожиданная опасность ополаскивателя для рта

Специалисты провели эксперимент, в ходе которого исследовались истории болезни 1206 человек в возрасте от 40 до 65 лет, страдающих ожирением и обладающих высоким риском развития диабета. В результате процент заболевания диабетом возрастал до 20 среди тех, кто пользовался ополаскивателем для полости рта раз в день, и до 30 — при использовании антибактериальной жидкости утром и вечером.