Синоптики назвали точную дату нового снегопада в Приморье

По данным портала «Примпогода», в ночь на субботу, 25 ноября, Приморье будет находиться под влиянием гребня антициклона, который обусловит малооблачную погоду без осадков, воздух выхолодится до −14… −29 градусов. Днём в субботу в Японское море переместится циклон, облачная шапка которого накроет юг края, здесь вечером начнётся небольшой снег. Максимальная температура воздуха составит −2… −10 градусов, на северо-востоке — до -17.

В ночь на воскресенье, 26 ноября, циклон будет смещаться над акваторией Японского моря. В южной половине края будет облачно, пройдёт небольшой, местами умеренный снег. На дорогах ожидается гололедица. Температура воздуха составит −5… −17 градусов. Северная половина Приморья останется под влиянием антициклона, здесь обойдётся без осадков, температурный фон составит −19… −27 градусов. Днём снег прекратится, максимальная температура ожидается −3… −12.

Во Владивостоке ночь на субботу пройдёт без осадков. Столбик термометра остановтся на отметках −10… −13 градусов. Большую часть дня осадков также не ожидается, максимальная температура в пределах −6… −8. К вечеру облачность уплотнится и начнётся снег, который закончится в ночь на воскресенье. На дорогах ожидается гололедица. В ночные часы будет на 2−3 градуса теплее, чем в предыдущую ночь, а в дневные температурный фон существенно не изменится. Интенсивность осадков и площадь их распространения будут зависеть от того, насколько близко от побережья Приморья пройдёт траектория циклона. При изменении ситуации прогнозы будут уточняться. В любом случае, сообщили синоптики, в планах на выходные стоит учитывать возможное ухудшение погоды.