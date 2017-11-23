Владивостокцы штурмуют офисы страховых компаний после массовых ДТП во время снегопада

Источник: PrimaMedia.ru

Владивосток, 23 ноября, PrimaMedia.

Во владивостокских офисах страховых компаний образовались очереди из автовладельцев, попавших в сотни ДТП во время снегопада 17 ноября. Некоторым пострадавшим приходится занимать очередь в отделы по урегулированию убытков задолго до их открытия, чтобы успеть подать документы, сообщает ИА PrimaMedia.

Сотни участников аварий выстроились в очереди в страховые компании Владивостока. Так, в отделе по урегулированию убытков приморской компании «Дальакфес» многолюдно с самого утра. Некоторые пострадавшие констатируют: чтобы сдать документы, приходится занимать очередь еще до открытия офиса. Прием одного клиента занимает порядка 15−20 минут, очередь продвигается медленно.

«Я попал в ДТП в 16.45 в пятницу. Только снежок пошел. Пораньше выехали за внуком в садик. Поехали в сторону Зеленого угла. В районе поворота на Ладыгина уже была “Куликовская битва”, мы развернулись и поехали в другую сторону, движение плотное. Мы стояли практически на месте. Сзади скатился грузовичок, надавил на тормоз, его потащило. Он стукнул девушку на X-Trail, она — меня. ГАИ ждали почти сутки. Сотрудники приехали в 13.30 следующего дня. Полицейские говорили, что много ДТП, о том, что мало экипажей они промолчали. Вот в субботу оформили ДТП, в воскресенье я отдохнул, понедельник и вторник провел в ГИБДД, сегодня здесь. Уже три часа стою в очереди. Повреждения серьезные, вся задняя дверь разбита, сам отремонтировать не смогу, буду ждать, когда отремонтирует страховая», — рассказал один из клиентов компании «Дальакфес» Александр Леонидович.

Между собой стоящие в очереди «опытные» и «новички» обсуждали процесс компенсации. Так, один из автовладельцев сообщил, что процедура эта не быстрая: после подачи документов клиента записывают на осмотр, потом следует снова вернуться в офис и узнать вердикт компании — отправят авто на ремонт или компенсируют ущерб деньгами. При этом в офисе компании еще до наплыва пострадавших от гололеда сообщали, что срок перечисления компенсаций может доходить до полугода.

В центре урегулирования убытков владивостокского офиса Росгосстараха также оживленно. Но очередь здесь продвигается быстрее, а осмотр транспортного средства проходит в этот же день на месте. Автолюбители отмечают — владельцы старых бумажных полисов получают денежную компенсацию за повреждения, обладателям страховок нового образца придется ждать решения компании по альтернативе — ремонт или деньги.

Большинство стоящих в очереди — участники гололедных событий минувшей пятницы. В ожидании приема специалиста товарищи по несчастью делятся схожими историями — кто-то ехал на склоне и его «догнала» другая машина, а у кого-то авто и вовсе было припарковано и никого не трогало, но также пострадало. Время ожидания ГАИ у большинства — от восьми часов. Многие принесли в Росгосстрах оформленные в тот день европротоколы.

Были среди пострадавших и пешеходы. Так, молодой человек с перебинтованной рукой, ушибами и ссадинами на лице тоже стал жертвой непогоды — в ночь на субботу он поскользнулся на ледяном тротуаре в районе Чуркина, упал и получил травмы и сотрясение мозга. Он пришел в компанию за выплатами по полису страхования жизни и здоровья.

Напомним, 17 ноября во Владивостоке из-за прошедшего снегопада произошло 407 ДТП, в которых пострадали больше тысячи автомобилей.