Владивостокцы штурмуют офисы страховых компаний после массовых ДТП во время снегопада
Очереди разбивших свои машины во время непогоды автовладельцев переместились из ГИБДД в офисы страховщиков.
Очереди разбивших свои машины во время непогоды автовладельцев переместились из ГИБДД в офисы страховщиков.
Владивосток, 23 ноября, PrimaMedia.
Во владивостокских офисах страховых компаний образовались очереди из автовладельцев, попавших в сотни ДТП во время снегопада 17 ноября. Некоторым пострадавшим приходится занимать очередь в отделы по урегулированию убытков задолго до их открытия, чтобы успеть подать документы, сообщает ИА PrimaMedia.
Сотни участников аварий выстроились в очереди в страховые компании Владивостока. Так, в отделе по урегулированию убытков приморской компании «Дальакфес» многолюдно с самого утра. Некоторые пострадавшие констатируют: чтобы сдать документы, приходится занимать очередь еще до открытия офиса. Прием одного клиента занимает порядка 15−20 минут, очередь продвигается медленно.
«Я попал в ДТП в 16.45 в пятницу. Только снежок пошел. Пораньше выехали за внуком в садик. Поехали в сторону Зеленого угла. В районе поворота на Ладыгина уже была “Куликовская битва”, мы развернулись и поехали в другую сторону, движение плотное. Мы стояли практически на месте. Сзади скатился грузовичок, надавил на тормоз, его потащило. Он стукнул девушку на
В центре урегулирования убытков владивостокского офиса Росгосстараха также оживленно. Но очередь здесь продвигается быстрее, а осмотр транспортного средства проходит в этот же день на месте. Автолюбители отмечают — владельцы старых бумажных полисов получают денежную компенсацию за повреждения, обладателям страховок нового образца придется ждать решения компании по альтернативе — ремонт или деньги.
Большинство стоящих в очереди — участники гололедных событий минувшей пятницы. В ожидании приема специалиста товарищи по несчастью делятся схожими историями —
Были среди пострадавших и пешеходы. Так, молодой человек с перебинтованной рукой, ушибами и ссадинами на лице тоже стал жертвой непогоды — в ночь на субботу он поскользнулся на ледяном тротуаре в районе Чуркина, упал и получил травмы и сотрясение мозга. Он пришел в компанию за выплатами по полису страхования жизни и здоровья.
В первые дни после непогоды сотни автовладельцев выстроились в очереди в краевое ГИБДД, чтобы закончить оформление документов и потом со всеми справками отправиться в страховые компании для оценки ущерба. В это же время автосервисы города принимают повышенное количество заявок на кузовной ремонт и записывают автомобилистов на две недели вперед.