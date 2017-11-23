Митинг в защиту скверов и пригородных лесов состоится во Владивостоке 26 ноября

Источник: PrimaMedia.ru

Владивосток, 23 ноября, PrimaMedia.

26 ноября в 12.00 на привокзальной площади Владивостока состоится согласованный митинг в защиту скверов, пригородных лесов и морского побережья. Организаторы собрания из фонда развития города «Горожанин и гражданин» пригласили на него врио губернатора Андрея Тарасенко, сообщает ИА PrimaMedia.

По словам организаторов, мероприятие согласовано с властями. 26 ноября на акции ее участники планируют поднять вопросы загрязнения побережья и передачи скверов и лесов в зону застройки. Члены фонда развития города планируют поговорить с горожанами о нелегальном карьере в поселке Ключевой, о предложениях властей по засыпке бухты Федорова, о превращении побережья Кирпичного завода в пустырь и многих других экологических проблемах Владивостока и Приморского края. Чтобы услышать комментарий властей, они выслали официальное приглашение врио губернатора Андрею Тарасенко.

— На митинге мы хотим конструктивно обсудить ряд экологических проблем: вырубку лесов на Садгороде и Змеинке, нелегальный карьер в Ключевом, загрязнение прибрежных зон. Самое важное наше требование: поставить на учет все леса Владивостокского городского округа — 19 тысяч гектаров. Планируем собрать подписи в обращении к губернатору, поскольку не уверены, что он придет, — рассказал распорядитель митинга Сергей Мильвит.

Как отметил организатор митинга Николай Смирнов, несмотря на спасение многих зеленых зон на общественных слушаниях по генплану, многие коммерсанты до сих пор не оставляют планы захватить часть скверов и придомовых под застройку. «Война за экологию в городе далеко не закончена», — считает Николай Смирнов.