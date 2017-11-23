«Пристегнись, Россия!». Иркутская область присоединяется к акции ГИБДД

Стать её участником может каждый. Для этого нужно сделать фото или селфи в автомобиле, демонстрируя использование ремней безопасности или детских автокресел. И разместить снимок в соцсетях с хештегом #ПристегнисьРоссия. За три дня только в инстаграме опубликовали около 700 таких фото. Организаторы акции уверены — они помогут привлечь внимание к проблеме безопасности на дорогах.