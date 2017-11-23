Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Умерла актриса и певица Делла Риз
Ученые рассказали, почему полезно мыть посуду
Вернувшегося в Россию генерала МВД взяли под госзащиту
В России могут ввести налог на смерть
«Гнусная провокация»: глава Чехии о сюжете телеканала «Звезда»
«Пиво достанем, а с йогуртом разберемся» Путин и Земан пошутили на тему санкций
«Первый канал» снял с эфира «Крылья империи»: реакция создателей
Телезритель уличил шоу «Я могу» на «Первом канале» в обмане
Автомошенники вспомнили старый способ «развода» (фото)
Катастрофа по имени Edsel
В Сети обсуждают изменения лица Любови Успенской – снимок
Киркоров обратился к Пугачевой после ее венчания
11 цитат Дмитрия Хворостовского о жизни и любви
София Ротару с внучкой и невесткой украсили обложку Elle
Киев: Плотницкий покинул Луганск и укрылся в России
Крупная армейская колонна вошла в Луганск - СМИ
Названа самая дорогая улица России (фото)
10 советов, как сделать съёмную квартиру уютной
Фоторепортажи
12Землетрясение на границе Ирака и Иран
8Военный переворот в Зимбабве
04:10 (мск), источник: Вести Иркутск

«Пристегнись, Россия!». Иркутская область присоединяется к акции ГИБДД

«Пристегнись, Россия!». Иркутская область присоединяется к акции ГИБДД. Её запустили в соцсетях.

Источник: Вести Иркутск

«Пристегнись, Россия!». Иркутская область присоединяется к акции ГИБДД. Её запустили в соцсетях.

Стать её участником может каждый. Для этого нужно сделать фото или селфи в автомобиле, демонстрируя использование ремней безопасности или детских автокресел. И разместить снимок в соцсетях с хештегом #ПристегнисьРоссия. За три дня только в инстаграме опубликовали около 700 таких фото. Организаторы акции уверены — они помогут привлечь внимание к проблеме безопасности на дорогах.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 Звезда российских сериалов умер в ванной во время запоя
Распознать маньяка невозможно: эксперты и свидетели о новых убийствах в Москве
СМИ: власти США запланировали оставить войска в Сирии
Сенатору Керимову запретили выезд из Франции
Американская компания заявила о поставках Украине гранатометов
Россия поможет Аргентине найти исчезнувшую подлодку
Власти ограничат курение вейпов и кальянов в общественных местах
ЦСКА вышел в весеннюю часть еврокубков
Вкусно и дорого: как изменятся цены в преддверии Нового года
Спорт
Обнулившийся Акинфеев: ЦСКА уверенно обыграл «Бенфику» в ЛЧ Армейцы продолжают сохранять реальные шансы на участие в весенней части сильнейшего клубного турнира Европы
Авто
Надо ли прогревать мотор? Каждый год с наступлением холодов водители разделяются на два лагеря. Какое из полярных мнений ближе к истине — греть или не греть двигатель современного автомобиля?
Hi-Tech
Ученые установили безопасное для психики время пользования смартфоном Вам никогда не казалось, что ваш гаджет сводит вас с ума?
Кино
14-летняя звезда детского «Голоса» впервые снялась в сериале Юлии Сиринько досталась роль воспитанницы интерната
Недвижимость
«Я не готова к старым домам». Монологи о квартирах в новостройках
Не гетто и не «бабушкин» вариант. Где в России дешевле всего снять квартиру
IKEA не будет отзывать из России комоды серии «Мальм» вслед за США
10 советов, как сделать съёмную квартиру уютной
Леди
В моду вошли шубы из экомеха (фото) Если ты еще не влюбилась в яркие, веселые шубы, в которых хоть на вечеринку, хоть на работу можно отправиться — то просто не нашла правильную
Дети
42-летняя Елена Захарова перестала скрывать беременность (фото) Актриса подтвердила, что совсем скоро станет мамой.
Все о ремонте
Без кухни, но с граммофоном: интерьер квартиры в Москве
Что такое стиль лагом или как добавить в свою жизнь шведского благополучия
Как разместить системы хранения в типовой «двушке»
Как оформить маленький санузел: советы профи
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь