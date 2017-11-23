Камни с Соловецких островов привезли в Иркутск

Оттуда мальчишек, освоивших морское дело, отправляли сразу на фронт. Среди них был Гурий Гурьянов. Он поступил в школу юнг в 1943-м. Закончил её с отличием. Судно, на котором служил молодой моряк, атаковала торпеда. Погибла почти вся команда. Сейчас в Иркутске живёт сестра Гурьянова. Ей и вручили камни с Соловецких остров, как память о брате.

— Это действительно очень важная миссия, которая прежде всего должна напомнить нам о том, что в сложный период, в тяжелейшее время Великой Отечественной войны на защиту встали ребята, которые могли бы не пойти на фронт, они были ещё недопризывного возраста, — говорит председатель Совета череповецкого общественного движения «Дети войны» Нина Бороздина.