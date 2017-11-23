Минздрав: шансов спасти пианиста Михаила Клейна не было
Пианист умер во время выступления в Иркутске за роялем.
Пианист умер во время выступления в Иркутске за роялем.
Расследование обстоятельств смерти пианиста Иркутской областной филармонии Михаила Клейна привело комиссию минздрава региона к выводу, что у врачей не было шансов спасти музыканта, заявила заместитель министра здравоохранения Иркутской области Елена Голенецкая.
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При этом Елена Голенецкая подчеркнула, что даже если бы скорая приехала через три минуты после произошедшего, спасти Клейна бы не удалось.
4 октября заслуженный артист России Михаил Клейн умер во время выступления в Иркутске за роялем, исполняя свое собственное сочинение — джазовую фантазию «Это все Россия». По словам коллег, музыкант никогда не жаловался на здоровье и не страдал тяжелыми болезнями.