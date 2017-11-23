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04:53 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Иркутск

Минздрав: шансов спасти пианиста Михаила Клейна не было

Пианист умер во время выступления в Иркутске за роялем.

Расследование обстоятельств смерти пианиста Иркутской областной филармонии Михаила Клейна привело комиссию минздрава региона к выводу, что у врачей не было шансов спасти музыканта, заявила заместитель министра здравоохранения Иркутской области Елена Голенецкая.

По данным пресс-службы минздрава, машина скорой помощи приехала в филармонию спустя 34 минуты после обращения. Хотя по нормативам медики должны были прибыть не позже, чем через 20 минут. Старшим смены, диспетчерам, фельдшеру вынесли дисциплинарные взыскания.

При этом Елена Голенецкая подчеркнула, что даже если бы скорая приехала через три минуты после произошедшего, спасти Клейна бы не удалось.

4 октября заслуженный артист России Михаил Клейн умер во время выступления в Иркутске за роялем, исполняя свое собственное сочинение — джазовую фантазию «Это все Россия». По словам коллег, музыкант никогда не жаловался на здоровье и не страдал тяжелыми болезнями.

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