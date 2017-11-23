Жители Хабаровского края смогут признаться в любви своим мамам через интернет

Хабаровск, 23 ноября, AmurMedia.

Всероссийская интернет-акция «Парад первых лиц — парад мам», посвященная Дню матери, пройдет с 25 по 30 ноября на сайте стенапризнаний.рф. Все желающие смогут на всю страну выразить любовь и уважение своему самому близкому человеку на земле, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на сайт правительства Хабаровского края.

Для участия в проекте необходимо активировать форму «Написать признание» на сайте акции и опубликовать добрые слова в адрес свой мамы вместе с ее фотографией, указав e-mail получателя и отправителя. Адресатам придут уведомления о получении признания. Каждый пост будет отмечен фирменным стикером и лозунгом акции: «Мама — мой человек № 1». Еще одно обязательное условие — размещение публикации на своей странице в социальных сетях. Итогом проекта станет «рейтинг материнского счастья» по регионам страны.