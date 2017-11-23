Жители Хабаровского края смогут признаться в любви своим мамам через интернет
Акция «Парад первых лиц — парад мам» пройдет с 25 по 30 ноября.
Акция «Парад первых лиц — парад мам» пройдет с 25 по 30 ноября.
Хабаровск, 23 ноября, AmurMedia.
Всероссийская
Для участия в проекте необходимо активировать форму «Написать признание» на сайте акции и опубликовать добрые слова в адрес свой мамы вместе с ее фотографией, указав
Отметим, впервые акция «Парад первых лиц — парад мам» прошла в 2016 году. К ней присоединились жители из 85 регионов России. Слова любви и благодарности от своих детей получили тысячи матерей страны.