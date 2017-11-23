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04:55 (мск), источник: AmurMedia.ru

Жители Хабаровского края смогут признаться в любви своим мамам через интернет

Акция «Парад первых лиц — парад мам» пройдет с 25 по 30 ноября.

Хабаровск, 23 ноября, AmurMedia.

Всероссийская интернет-акция «Парад первых лиц — парад мам», посвященная Дню матери, пройдет с 25 по 30 ноября на сайте стенапризнаний.рф. Все желающие смогут на всю страну выразить любовь и уважение своему самому близкому человеку на земле, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на сайт правительства Хабаровского края.

Для участия в проекте необходимо активировать форму «Написать признание» на сайте акции и опубликовать добрые слова в адрес свой мамы вместе с ее фотографией, указав e-mail получателя и отправителя. Адресатам придут уведомления о получении признания. Каждый пост будет отмечен фирменным стикером и лозунгом акции: «Мама — мой человек № 1». Еще одно обязательное условие — размещение публикации на своей странице в социальных сетях. Итогом проекта станет «рейтинг материнского счастья» по регионам страны.

Отметим, впервые акция «Парад первых лиц — парад мам» прошла в 2016 году. К ней присоединились жители из 85 регионов России. Слова любви и благодарности от своих детей получили тысячи матерей страны.

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