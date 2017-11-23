Зданиям и площадям выписывают в Приморье паспорта безопасности

Источник: Аргументы и факты

Тысячи учреждений образования и социально-культурной сферы получают паспорта безопасности. Данный вопрос обсуждался в ходе заседания антитеррористической комиссии региона.

«Задачи стоят огромные, необходимо провести паспортизацию тысяч объектов, в том числе, школ и дошкольных учреждений», — отметил директор департамента по координации правоохранительной деятельности администрации Приморского края Дмитрий Леонов. Данная работа проводится в рамках исполнения постановления правительства от 25 декабря 2013 г. № 1244.

Кроме того, органы местно самоуправления должны заниматься антитеррористической защищенностью мест массового пребывания людей. По словам Дмитрия Леонова, присвоить категорию также необходимо площадям, скверам и паркам: «по состоянию на 1 июля из 45 мест массового пребывания людей паспортизировано 38, что составляет 84%».

Во Владивостоке определены и получили паспорта 10 мест — Набережная, центральная площадь и другие площадки, где проводятся митинги и прочие массовые мероприятия. Данный опыт можно распространить на другие муниципалитеты.

В ходе заседания главам муниципальных образований предписано откорректировать список мест массового пребывания людей и организовать категорирование школ и дошкольных учреждений в плановом порядке.

Напомним, работы по паспортизации, антитеррористической защищенности мест массового пребывания людей осуществляется в соответствии с требованиями постановления правительства Российской Федерации № 272 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности мест массового пребывания людей и объектов (территорий), подлежащих обязательной охране войсками национальной гвардии Российской Федерации, и форм паспортов безопасности таких мест и объектов (территорий)».

Согласно постановлению правительства, паспорт безопасности является информационно-справочным документом, который отражает состояние антитеррористической защищенности места массового пребывания людей и содержит перечень необходимых мероприятий по предупреждению (пресечению) террористических актов в месте массового пребывания людей.

«Паспорт безопасности является документом, содержащим служебную информацию ограниченного распространения и имеет пометку “Для служебного пользования”, если ему не присваивается гриф секретности. Решение о присвоении паспорту безопасности грифа секретности принимается в соответствии с законодательством Российской Федерации. Актуализация паспорта безопасности происходит не реже одного раза в 3 года, а также в следующих случаях: изменение основного назначения и значимости места массового пребывания людей; изменение общей площади и границ места массового пребывания людей; изменение угроз террористического характера в отношении места массового пребывания людей; возведение в границах места массового пребывания людей либо в непосредственной близости к нему каких-либо объектов. Паспорт безопасности составляется в 6 экземплярах, согласовывается с различными ведомствами, перечень которых можно также прочитать в указанном выше постановлении правительства», — сообщил главный специалист отдела оперативной информации управления по работе со СМИ администрации города Владивосток Антон Шумейко.

«Что касается объектов соцкультбыта: школ, детских садов, клубов, в муниципальном образовании проводится планомерная работа по замене старых паспортов безопасности на новые», — отметил начальник отдела по делам ГО, ЧС и мобилизационной работе администрации Шкотовского района Валерий Черкасов.