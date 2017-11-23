Зданиям и площадям выписывают в Приморье паспорта безопасности
В муниципалитетах ведется планомерная работа.
В муниципалитетах ведется планомерная работа.
Тысячи учреждений образования и
«Задачи стоят огромные, необходимо провести паспортизацию тысяч объектов, в том числе, школ и дошкольных учреждений», — отметил директор департамента по координации правоохранительной деятельности администрации Приморского края Дмитрий Леонов. Данная работа проводится в рамках исполнения постановления правительства от 25 декабря 2013 г. № 1244.
Кроме того, органы местно самоуправления должны заниматься антитеррористической защищенностью мест массового пребывания людей. По словам Дмитрия Леонова, присвоить категорию также необходимо площадям, скверам и паркам: «по состоянию на 1 июля из 45 мест массового пребывания людей паспортизировано 38, что составляет 84%».
Во Владивостоке определены и получили паспорта 10 мест — Набережная, центральная площадь и другие площадки, где проводятся митинги и прочие массовые мероприятия. Данный опыт можно распространить на другие муниципалитеты.
В ходе заседания главам муниципальных образований предписано откорректировать список мест массового пребывания людей и организовать категорирование школ и дошкольных учреждений в плановом порядке.
Напомним, работы по паспортизации, антитеррористической защищенности мест массового пребывания людей осуществляется в соответствии с требованиями постановления правительства Российской Федерации № 272 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности мест массового пребывания людей и объектов (территорий), подлежащих обязательной охране войсками национальной гвардии Российской Федерации, и форм паспортов безопасности таких мест и объектов (территорий)».
«Паспорт безопасности является документом, содержащим служебную информацию ограниченного распространения и имеет пометку “Для служебного пользования”, если ему не присваивается гриф секретности. Решение о присвоении паспорту безопасности грифа секретности принимается в соответствии с законодательством Российской Федерации. Актуализация паспорта безопасности происходит не реже одного раза в 3 года, а также в следующих случаях: изменение основного назначения и значимости места массового пребывания людей; изменение общей площади и границ места массового пребывания людей; изменение угроз террористического характера в отношении места массового пребывания людей; возведение в границах места массового пребывания людей либо в непосредственной близости к нему
«Что касается объектов соцкультбыта: школ, детских садов, клубов, в муниципальном образовании проводится планомерная работа по замене старых паспортов безопасности на новые», — отметил начальник отдела по делам ГО, ЧС и мобилизационной работе администрации Шкотовского района Валерий Черкасов.
Напомним, в Приморье реализуется государственная программа «Безопасный край» на 2015−2020 годы, которая предусматривает финансирование мероприятий, направленных на снижение уровня преступности в регионе, в том числе экстремистской и террористической направленности. Статья 282 УК РФ «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства» (экстремизм), предусматривает наказание за действия, направленные на возбуждение ненависти либо вражды, а также на унижение достоинства человека либо группы лиц по признакам пола, расы, национальности, языка, происхождения, отношения к религии, а равно принадлежности к