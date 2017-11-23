Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
«Первый канал» снял с эфира «Крылья империи»: реакция создателей
Клоги способны «убить» ваши ноги
За что вас могут выгнать из-за стола в грузинской компании
Как обманывают с новыми деньгами
Путин пошутил в ответ на слова президента Чехии о санкциях
Чем известен Дмитрий Хворостовский22 ноября после продолжительной болезни скончался оперный певец Дмитрий Хворостовский
Скарлетт Йоханссон — 33: редкие фото и неожиданные образы звезды
14-летняя звезда детского «Голоса» впервые снялась в сериале
Автомошенники вспомнили старый способ «развода» (фото)
Катастрофа по имени Edsel
В Сети обсуждают изменения лица Любови Успенской – снимок
Киркоров обратился к Пугачевой после ее венчания
11 цитат Дмитрия Хворостовского о жизни и любви
София Ротару с внучкой и невесткой украсили обложку Elle
Киев: Плотницкий покинул Луганск и укрылся в России
Крупная армейская колонна вошла в Луганск - СМИ
Названа самая дорогая улица России (фото)
10 советов, как сделать съёмную квартиру уютной
Фоторепортажи
12Землетрясение на границе Ирака и Иран
8Военный переворот в Зимбабве
05:10 (мск), источник: Восток Медиа

Приставы Владивостока нашли должника в неожиданном месте

Мужчина задолжал своему ребёнку почти 400 тысяч и скрывался от всех.

С центральной площади Владивостока в отдел судебных приставов доставили горожанина, который попал в список злостных неплательщиков алиментов. Пресс-служба управления ФСПП по Приморскому краю отмечает, что при этом «разыскники проявили смекалку».

Житель Владивостока должен был ежемесячно платить бывшей жене с ребёнком 6 тысяч 800 рублей, но в итоге за несколько лет накопил 374 тысячи долгов. По месту регистрации должник не проживал, поэтому судебным приставам пришлось «вычислять» его по городу.

Работники межрайонного отдела по розыску должников, их имущества и розыску детей выяснили, что неплательщик неофициально подрабатывает в одном из рыбных павильонов Владивостока. Приставы обошли все рыбные рынки и в итоге догадались прийти на ярмарку на центральной площади. Там и обнаружили неплательщика.

Мужчину доставили в отдел судебных приставов по взысканию алиментов Владивостокского городского округа и составили административный протокол по ст. 5.35.1 КоАП РФ. Кроме этого, арестовали его мобильный телефон.

Рассмотрев материалы административного правонарушения, суд назначил должнику наказание в виде 30 часов обязательных работ.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 В Приморье отменили особый противопожарный режим
Не спасовали: хабаровский СКА дал бой именитым москвичам
СМИ: власти США запланировали оставить войска в Сирии
Сенатору Керимову запретили выезд из Франции
Американская компания заявила о поставках Украине гранатометов
Россия поможет Аргентине найти исчезнувшую подлодку
Власти ограничат курение вейпов и кальянов в общественных местах
ЦСКА вышел в весеннюю часть еврокубков
Вкусно и дорого: как изменятся цены в преддверии Нового года
Спорт
Обнулившийся Акинфеев: ЦСКА уверенно обыграл «Бенфику» в ЛЧ Армейцы продолжают сохранять реальные шансы на участие в весенней части сильнейшего клубного турнира Европы
Авто
Надо ли прогревать мотор? Каждый год с наступлением холодов водители разделяются на два лагеря. Какое из полярных мнений ближе к истине — греть или не греть двигатель современного автомобиля?
Hi-Tech
Ученые установили безопасное для психики время пользования смартфоном Вам никогда не казалось, что ваш гаджет сводит вас с ума?
Кино
14-летняя звезда детского «Голоса» впервые снялась в сериале Юлии Сиринько досталась роль воспитанницы интерната
Недвижимость
«Я не готова к старым домам». Монологи о квартирах в новостройках
Не гетто и не «бабушкин» вариант. Где в России дешевле всего снять квартиру
IKEA не будет отзывать из России комоды серии «Мальм» вслед за США
В Минстрое допустили подорожание жилья из-за отказа от долевого строительства
Леди
В моду вошли шубы из экомеха (фото) Если ты еще не влюбилась в яркие, веселые шубы, в которых хоть на вечеринку, хоть на работу можно отправиться — то просто не нашла правильную
Дети
42-летняя Елена Захарова перестала скрывать беременность (фото) Актриса подтвердила, что совсем скоро станет мамой.
Все о ремонте
Без кухни, но с граммофоном: интерьер квартиры в Москве
Что такое стиль лагом или как добавить в свою жизнь шведского благополучия
Как разместить системы хранения в типовой «двушке»
Как оформить маленький санузел: советы профи
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь