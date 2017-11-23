Приставы Владивостока нашли должника в неожиданном месте

С центральной площади Владивостока в отдел судебных приставов доставили горожанина, который попал в список злостных неплательщиков алиментов. Пресс-служба управления ФСПП по Приморскому краю отмечает, что при этом «разыскники проявили смекалку».

Житель Владивостока должен был ежемесячно платить бывшей жене с ребёнком 6 тысяч 800 рублей, но в итоге за несколько лет накопил 374 тысячи долгов. По месту регистрации должник не проживал, поэтому судебным приставам пришлось «вычислять» его по городу.

Работники межрайонного отдела по розыску должников, их имущества и розыску детей выяснили, что неплательщик неофициально подрабатывает в одном из рыбных павильонов Владивостока. Приставы обошли все рыбные рынки и в итоге догадались прийти на ярмарку на центральной площади. Там и обнаружили неплательщика.

Мужчину доставили в отдел судебных приставов по взысканию алиментов Владивостокского городского округа и составили административный протокол по ст. 5.35.1 КоАП РФ. Кроме этого, арестовали его мобильный телефон.