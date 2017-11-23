В Иркутске разрушают ледяные и снежные горки возле автомобильных дорог
Снежные и ледяные горки вблизи автомобильных дорог ликвидируют в Иркутске.
Снежные и ледяные горки вблизи автомобильных дорог ликвидируют в Иркутске.
Как 22 ноября 2017 года сообщила
Снежная погода способствует естественному образованию опасных горок, наледей и скатов, где играют дети. Поэтому сотрудники ГИБДД МУ МВД России «Иркутское» проводят профилактическое мероприятие «Стихийные горки». Теперь полицейские не только ежедневно проверяют эксплуатационное состояние
Иркутяне могут сообщить информацию о местонахождении несанкционированных горок по телефонам территориальных отделов полиции, а также «02».