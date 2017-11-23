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05:26 (мск), источник: АиФ Иркутск

Иркутские роллеры приглашают иркутян в Ледовый дворец на флешмоб

Все роллеры наденут коньки и устроят самый большой живой паровозик.

Иркутские роллеры приглашают всех любителей роликов и коньков в Ледовый дворец. 25 декабря в 15.00 здесь состоится праздник с конкурсами и призами «Роллеры на коньках».

В программе мероприятия самый большой живой паровозик в истории Иркутска, конкурсы от организаторов, интересные игры, разминка и мастер класс от инструкторов Иркутской роллер-школы.

Мероприятие бесплатное, участникам придется заплатить только за вход на лед Дворца.

Вход на мероприятие по билетам Ледового дворца.

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