Иркутские роллеры приглашают иркутян в Ледовый дворец на флешмоб
Все роллеры наденут коньки и устроят самый большой живой паровозик.
Все роллеры наденут коньки и устроят самый большой живой паровозик.
Иркутские роллеры приглашают всех любителей роликов и коньков в Ледовый дворец. 25 декабря в 15.00 здесь состоится праздник с конкурсами и призами «Роллеры на коньках».
В программе мероприятия самый большой живой паровозик в истории Иркутска, конкурсы от организаторов, интересные игры, разминка и мастер класс от инструкторов Иркутской
Мероприятие бесплатное, участникам придется заплатить только за вход на лед Дворца.
Вход на мероприятие по билетам Ледового дворца.