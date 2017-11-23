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05:29 (мск), источник: АиФ Красноярск

Движение на федеральной трассе Р-257 под Красноярском восстановлено

С опасных участков убран снег.

Источник: РИА "Новости"

На федеральной трассе Р-257 под Красноярском полностью восстановлено движение. Об этом сообщили в ГУ МЧС по краю.

Напомним, парализовал движение на магистралях сильный снегопад. На участке с 15 по 125 км, который находится на границе с Балахтинским районом, не пропускали автобусы. Кроме этого, одноосных грузовиков не пропускали на участке с 85 км по 125 км.

В данный момент с опасных участков убран снег, проезд открыт. Было задействовано 23 человека и 13 единиц техники.

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