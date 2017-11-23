Движение на федеральной трассе Р-257 под Красноярском восстановлено

На федеральной трассе Р-257 под Красноярском полностью восстановлено движение. Об этом сообщили в ГУ МЧС по краю.

Напомним, парализовал движение на магистралях сильный снегопад. На участке с 15 по 125 км, который находится на границе с Балахтинским районом, не пропускали автобусы. Кроме этого, одноосных грузовиков не пропускали на участке с 85 км по 125 км.