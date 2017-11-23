Художники из разных стран мира проявят «Ледовую фантазию» в Хабаровске
В городе вновь пройдёт международный конкурс ледовых скульптур.
В городе вновь пройдёт международный конкурс ледовых скульптур.
В январе 2018 года дальневосточная столица в очередной раз примет международный конкурс «Ледовая фантазия». Участие в нём примут десять команд, в том числе художники из Каталонии, Латвии, России, Франции, Японии. Победители получат 200 тысяч рублей, сообщает РИА «Восток-Медиа — Хабаровск».
«Хорошо, что сохраняем приличный призовой фонд, хоть и проводим конкурс раз в два года. В Красноярске фонд сбили уже до 90 тысяч рублей, у нас за первое победители получат 200 тысяч», — рассказал корреспонденту агентства председатель жюри конкурса, известный хабаровский художник Сергей Логинов.
«Тем для конкурса я никогда не задаю, потому считаю это насилием над художником. Должна быть полная свобода, чтобы скульпторы делали работы от абстракции до гиперреализма. Тем интереснее будет: разные люди, разные менталитеты, взгляды, техника. Если и задавать тему, то крупную, “Культура”, например. Но в основном на международных конкурсах нигде тем не задают, смотрят на воплощение», — объяснил Сергей Логинов.
В рамках «Ледовой фантазии» пройдёт и молодёжный конкурс. Художники из дальневосточной столицы смогут поработать вместе с именитыми мастерами, поучиться у них, показать себя, воплотить задумки.
«Молодым художникам очень важно видеть, как делают скульптуры, как пилят, как клеят элементы. В этом случае, действительно, лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать», — отметил Сергей Логинов.
Работы мастеров станут украшением ледового городка. Агентство писало, что 1 декабря на площади Ленина появится праздничная иллюминация, а 5 декабря начнётся установка ёлки. Её, как и в прошлом году, соберут из сотен живых хвойных деревьев. Окончательно праздничный городок будет готов в середине декабря. Там сделают горки, знаки Зодиака, композиции, посвящённые фестивалю «Амурские волны», чемпионатам мира по футболу и хоккею с мячом. Новым украшением станут огромные снежные фоторамки.