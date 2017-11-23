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05:38 (мск), источник: Восток Медиа

Художники из разных стран мира проявят «Ледовую фантазию» в Хабаровске

В городе вновь пройдёт международный конкурс ледовых скульптур.

Источник: Восток Медиа

В январе 2018 года дальневосточная столица в очередной раз примет международный конкурс «Ледовая фантазия». Участие в нём примут десять команд, в том числе художники из Каталонии, Латвии, России, Франции, Японии. Победители получат 200 тысяч рублей, сообщает РИА «Восток-Медиа — Хабаровск».

«Хорошо, что сохраняем приличный призовой фонд, хоть и проводим конкурс раз в два года. В Красноярске фонд сбили уже до 90 тысяч рублей, у нас за первое победители получат 200 тысяч», — рассказал корреспонденту агентства председатель жюри конкурса, известный хабаровский художник Сергей Логинов.

Десять ледовых блоков размером два на два метра разместят на площади имени Ленина вокруг главного фонтана. Между кубов поставят декоративное украшение, чтобы художники не мешали друг другу во время работы. Поможет ледовый элемент и отделить конкурсные работы: зритель сможет разглядеть каждую скульптуру, не отвлекаясь на соседние.

«Тем для конкурса я никогда не задаю, потому считаю это насилием над художником. Должна быть полная свобода, чтобы скульпторы делали работы от абстракции до гиперреализма. Тем интереснее будет: разные люди, разные менталитеты, взгляды, техника. Если и задавать тему, то крупную, “Культура”, например. Но в основном на международных конкурсах нигде тем не задают, смотрят на воплощение», — объяснил Сергей Логинов.

В рамках «Ледовой фантазии» пройдёт и молодёжный конкурс. Художники из дальневосточной столицы смогут поработать вместе с именитыми мастерами, поучиться у них, показать себя, воплотить задумки.

«Молодым художникам очень важно видеть, как делают скульптуры, как пилят, как клеят элементы. В этом случае, действительно, лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать», — отметил Сергей Логинов.

Работы мастеров станут украшением ледового городка. Агентство писало, что 1 декабря на площади Ленина появится праздничная иллюминация, а 5 декабря начнётся установка ёлки. Её, как и в прошлом году, соберут из сотен живых хвойных деревьев. Окончательно праздничный городок будет готов в середине декабря. Там сделают горки, знаки Зодиака, композиции, посвящённые фестивалю «Амурские волны», чемпионатам мира по футболу и хоккею с мячом. Новым украшением станут огромные снежные фоторамки.

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