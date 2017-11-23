Четыре пешеходных перехода откроются на ВСЖД до конца 2017 года

При строительстве переходов были использованы долговечные и практичные материалы: противоскользящие резинокордовые и резинобетонные площадки, адаптированные, в том числе для передвижения маломобильных групп населения. Ночью на переходах предусмотрено освещение.

Сейчас ведутся проектно-изыскательские работы по устройству пешеходных переходов на ст. Китой и на участке Усолье-Сибирское — Мальта (5117 км). В нынешнем году уже поставили ограждение железнодорожных путей на ст. Тулун, Заудинский, а также на участке между станциями Улан-Удэ — Заудинский.