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06:11 (мск), источник: Baikal-info.ru

Четыре пешеходных перехода откроются на ВСЖД до конца 2017 года

На Восточно-Сибирской железной дороге до конца 2017 года будут введены в эксплуатацию четыре пешеходных перехода: на станциях Гончарово (Шелехов), Нюра, Куйтун и Якурим (Усть-Кут). Инженерные сооружения нового поколения возведены в одном уровне с железной дорогой и оборудованы световой и звуковой сигнализацией, а также специальными накопителями для регулировки прохода пешеходов, сообщает 23 ноября пресс-служба ВСЖД.

При строительстве переходов были использованы долговечные и практичные материалы: противоскользящие резинокордовые и резинобетонные площадки, адаптированные, в том числе для передвижения маломобильных групп населения. Ночью на переходах предусмотрено освещение.

Сейчас ведутся проектно-изыскательские работы по устройству пешеходных переходов на ст. Китой и на участке Усолье-Сибирское — Мальта (5117 км). В нынешнем году уже поставили ограждение железнодорожных путей на ст. Тулун, Заудинский, а также на участке между станциями Улан-Удэ — Заудинский.

Благодаря предпринимаемым профилактическим мерам количество случаев травмирования людей на ВСЖД за 10 месяцев 2017 года по с равнению с аналогичным периодом прошлого года снизилось более чем на 20% (с 98 до 78). Но тревогу вызывает тот факт, что количество травмированных несовершеннолетних остается на уровне прошлого года. В связи с этим Восточно-Сибирская железная дорога призывает родителей исключить факты бесконтрольного пребывания детей вблизи железной дороги, быть для них наглядным примером в соблюдении правил нахождении в зоне повышенной опасности.

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