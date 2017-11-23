Четыре пешеходных перехода откроются на ВСЖД до конца 2017 года
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При строительстве переходов были использованы долговечные и практичные материалы: противоскользящие резинокордовые и резинобетонные площадки, адаптированные, в том числе для передвижения маломобильных групп населения. Ночью на переходах предусмотрено освещение.
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Благодаря предпринимаемым профилактическим мерам количество случаев травмирования людей на ВСЖД за 10 месяцев 2017 года по с равнению с аналогичным периодом прошлого года снизилось более чем на 20% (с 98 до 78). Но тревогу вызывает тот факт, что количество травмированных несовершеннолетних остается на уровне прошлого года. В связи с этим