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06:00 (мск), источник: Индикатор

Магнитное поле поможет бороться с раком

Ученые создали методику управляемого разрушения мембран магнитным полем. Авторы предлагают использовать ее для точечной доставки лекарств к нужным тканям и органам в теле. Статья с описанием опубликована в журнале Nature Catalysis.

Источник: Reuters

При некоторых заболеваниях очень важно, чтобы лекарство начало свое действие в конкретной области тела. Самым ярким примером такой ситуации являются противоопухолевые препараты.

В химиотерапии используют сильнодействующие вещества, которые при контакте со здоровыми тканями могут вызывать негативные побочные эффекты.

Чтобы это предотвратить, медики уже давно пытаются сделать средства точечной доставки, благодаря которой лекарство не будет взаимодействовать со здоровыми тканями.

В новой работе медики показали, что для управления временем начала реакции лекарства можно упаковывать в наночастицы из оксида железа, кремния и двух полимеров.
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Также они переносили одно из двух веществ, которые при вступлении в реакцию друг с другом могут разрушить наночастицу. Таким образом получалась инертная капсула для лекарства, которая не позволяла ему раньше времени попасть в среду.

Когда упакованные частицы достигали необходимой области, исследователи включали магнитное поле. Благодаря нему наночастицы приближались настолько близко, что начиналась реакция между вспомогательными веществами, что приводило к высвобождению медикамента. Не прореагировавшие капсулы через некоторое время вымывались из организма. Авторы продемонстрировали работоспособность идеи с использованием настоящих лекарств и культуры раковых клеток.

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Во время загрузки произошла ошибка.
4 февраля© Ньюстюб
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