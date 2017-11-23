Магнитное поле поможет бороться с раком

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При некоторых заболеваниях очень важно, чтобы лекарство начало свое действие в конкретной области тела. Самым ярким примером такой ситуации являются противоопухолевые препараты.

В химиотерапии используют сильнодействующие вещества, которые при контакте со здоровыми тканями могут вызывать негативные побочные эффекты.

Чтобы это предотвратить, медики уже давно пытаются сделать средства точечной доставки, благодаря которой лекарство не будет взаимодействовать со здоровыми тканями.

В новой работе медики показали, что для управления временем начала реакции лекарства можно упаковывать в наночастицы из оксида железа, кремния и двух полимеров.

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Также они переносили одно из двух веществ, которые при вступлении в реакцию друг с другом могут разрушить наночастицу. Таким образом получалась инертная капсула для лекарства, которая не позволяла ему раньше времени попасть в среду.