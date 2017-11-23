Заливка катка началась на набережной Хабаровска
Ледовое покрытие будет готово к началу декабря.
Ледовое покрытие будет готово к началу декабря.
На набережной Хабаровска началась заливка самого большого открытого катка региона, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Чтобы ледовое покрытие было прочным и гладким, каток зальют на несколько слоёв. Рабочие зачистили парковую зону от снега и уже залили первый слой покрытия из шлангов. Сегодня на набережной работает машина, которая разглаживает его с помощью горячей воды. Этот процесс рабочие повторят 6−10 раз.
— На заливку уйдет около двух недель, — рассказал корреспонденту ИА «Хабаровский край сегодня» директор КГУП «Недвижимость» Денис Кульга. — Одновременно с этим идет монтаж архитектурной подсветки. Парк должен быть готов встретить гостей в начале декабря, поэтому основные работы будут завершены уже в конце ноября. Общая площадь ледового покрытия составит около 18 тысяч квадратных метров. Открыть каток для посетителей планируется 2 декабря, если заливке не помешает снег.
Напомним, что в этот день на набережной также состоится акция «Пряжа на пляже», в рамках которой хабаровчане укутают деревья на центральной аллее в яркие шарфы. Приём вязаных вещей, которые понадобятся волонтёрам для изготовления полотен, уже начался.