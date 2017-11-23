Заливка катка началась на набережной Хабаровска

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/kiPBgIFtyMc?wmode=opaque" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

На набережной Хабаровска началась заливка самого большого открытого катка региона, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

Чтобы ледовое покрытие было прочным и гладким, каток зальют на несколько слоёв. Рабочие зачистили парковую зону от снега и уже залили первый слой покрытия из шлангов. Сегодня на набережной работает машина, которая разглаживает его с помощью горячей воды. Этот процесс рабочие повторят 6−10 раз.

— На заливку уйдет около двух недель, — рассказал корреспонденту ИА «Хабаровский край сегодня» директор КГУП «Недвижимость» Денис Кульга. — Одновременно с этим идет монтаж архитектурной подсветки. Парк должен быть готов встретить гостей в начале декабря, поэтому основные работы будут завершены уже в конце ноября. Общая площадь ледового покрытия составит около 18 тысяч квадратных метров. Открыть каток для посетителей планируется 2 декабря, если заливке не помешает снег.