Создание «зеленого щита» вокруг Владивостока обсудят завтра с горожанами

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Владивосток, 23 ноября, PrimaMedia.

Общественные слушания по внесению всех лесов федерального лесного фонда, расположенных на территории Владивостока, в так называемый зеленый пояс — особо охраняемую территорию, где вырубка зеленых насаждений существенно ограничена, пройдут в пятницу, 24 ноября, в администрации Приморского края. Вопрос создания «зеленого щита» инициировано активистами ОНФ, сообщает ИА PrimaMedia.

Идею о создании особо охраняемой территории лесов вокруг Владивостока в середине лета этого года высказали активисты регионального отделения Общероссийского народного фронта в Приморье, был проведен ряд заседаний и встреч, в том числе, с губернатором Владимиром Миклушевским. Завтра вопрос будет рассмотрен Общественной палатой края.

«Властями региона не выполнены требования закона по внесению изменений в генеральный план административного центра региона, а также правила землепользования и застройки, что создает прямую угрозу лесам на территории города. Есть, в том числе, и судебные решения, обязывающие власти города и края провести зонирование территории и обеспечить сохранение редких и ценных лесов, которые также не выполнены на сегодняшний день. Результат этого — хищническое уничтожение лесов и тот факт, что городские земли оказались в черте особо охраняемых природных территорий — государственного природного заказника “Леопардовый” и Дальневосточного морского государственного природного биосферного заповедника», — говорит координатор группы общественного мониторинга ОНФ по проблемам экологии и защиты леса Юрийя Логинов.

«Зеленый щит» позволит воспрепятствовать хищническим рубкам лесов в черте Владивостокской агломерации, пока не определен статус территорий с растущими лесами, и пока они не закреплены генеральном плане города и других нормативных правовых актах. Одним из приоритетов проекта, как видят себе это «фронтовики», должно стать сохранение деревьев в пределах Садгородского, Седанского, Лазурного, Островного Владивостокского участковых лесничества, которые составляют с территорией города единую экологическую систему.

Логинов выразил надежду, что граждане примут активное участие в общественных слушаниях.

«Сегодня есть уникальный шанс сохранить леса на территории краевого центра, которых и без того осталось немного. Мы будем добиваться принятия соответствующих решений, направленных на скорейшее формирование «зеленого щита», — подчеркнул он.

Слушания начнутся 24 ноября в 10.00 в парламентском зале в здании администрации Приморского края (улица Светланская, 22).

С начала 2017 года, по информации ОНФ, общественники направили в разные инстанции свыше 60 жалоб и обращений по вопросам создания «зеленого щита» Владивостока и нормализации экологической обстановки на материковой части города и островных территориях. По этой теме проведено более 10 мероприятий — круглых столов, семинаров, выездов на места незаконных рубок и других. По ряду обращений представителей Общероссийского народного фронта правоохранительные органы приняли различные меры вплоть до возбуждения уголовных дел.

Напомним, леса Владивостокского лесничества на территории Владивостокского городского округа расположены на полуострове Муравьева-Амурского и 23 островах залива Петра Великого. Внутри ВГО Владивостокское лесничество делится на четыре части: Садгородское, Седанское, Лазурное и Островное лесничества. На 2008 год, как следует из лесохозяйственного регламента, их площади составляли 7136, 4381, 5774 и 2497 гектаров соответственно. В сумме — 19788 гектаров хвойно-широколиственных лесов, половина из которых — краснокнижные, их вырубка запрещена.

Функции управления лесами Владивостокского лесничества законом возложены на департамент лесного хозяйства при администрации края (ранее управление лесным хозяйством). Распоряжаться не поставленными на кадастр лесами Владивостокского городского округа, поскольку такие имеют статус неразграниченных территорий, может только краевой департамент земельных и имущественных отношений.

На «особом» положении находится имущество военных. Как есть у них свои запретные земли, есть и свои леса — 16194 гектара. Этот массив они получили от бывшего владивостокского лесхоза постановлением правительства РФ от 02.02.98 № 135. Контроль за лесами должно осуществлять 247-е военное лесничество при ФГКУ «Управление лесного хозяйства и природопользования» Минобороны. Если суммировать, то получится, что Владивостокский городской округ покрывают 35982 гектара лесов.