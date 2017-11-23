К юбилею Приморского края снимут серию видеороликов

Источник: Пресс-служба Администрации Приморского края

— Подготовим семь видеоклипов об истории, экономике, природе, культуре, жителях, спорте и о будущем региона. Первый должен появиться уже в марте. Эти мини-фильмы покажут Общественное телевидение Приморья и ГТРК-Владивосток, их будут демонстрировать в кинотеатрах перед киносеансами, на рекламных уличных экранах. Кроме того, подготовим юбилейное издание — фотоальбом о Приморье. Хотим разработать памятный знак в честь 80-летия края, который можно вручать выдающимся приморцам и гостям края, — рассказал директор департамента внутренней политики Приморья Павел Ясевич.

Андрей Тарасенко подчеркнул, что в подготовке праздничных мероприятий должны участвовать молодежные организации.

— Важно показать, что наш край живой, в нем многое делается для молодежи. С другой стороны, молодые, как правило, творческие люди, вовлекайте их тоже в процесс подготовки к юбилею, — дал поручение глава региона.

По предварительным планам, на центральной площади Владивостока пройдет выставка достижений муниципальных образований, на билбордах появятся информационные материалы о Приморье, будут организованы различные шоу для жителей края и для многочисленных туристов.

— Отдельное внимание нужно уделить культурной программе, выступлениям наших творческих коллективов. В Приморье много талантливых людей, и этот потенциал необходимо демонстрировать и вовлекать в общественную жизнь региона, — подчеркнул Андрей Тарасенко.

Участие в праздновании 80-летия края примет и Тихоокеанский флот. Договоренность об этом достигнута на встрече главы региона и командующего ТОФ Сергеем Авакянцем.

— Мы очень гордимся, что именно в Приморье базируется штаб флота. По многим направлениям мы можем работать вместе. В том числе в рамках проведения общественно значимых для флота и края мероприятий. В следующем году понадобится ваша помощь в организации и подготовке празднования 80-летия региона.

В свою очередь мы также готовы оказывать поддержку начинаниям и проектам ТОФ, — заверил командующего Андрей Тарасенко.

Юбилейная дата повлияет и на повестку ключевых мероприятий, традиционно проводимых в Приморье. Отдельные секции в честь 80-летия края планируется организовать на Дальневосточном медиасаммите и четвертом Восточном экономическом форуме, который состоится в сентябре.

Справка «РГ».