В Омске впервые откажутся от гирлянд с лампочками
В администрации города в 2017 году признали, что гирлянды с разноцветными лампочками накаливания морально устарели.
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В администрации города в 2017 году признали, что гирлянды с разноцветными лампочками накаливания морально устарели.
В период празднования нового года в Омске впервые на центральных магистралях их заменят
«Традиционно мы призываем всех предпринимателей и руководителей предприятий, расположенных на территории округа, принять участие в праздничном оформлении своих объектов», — заявил начальник отдела архитектуры, строительства и землепользования, главный архитектор администрации Ленинского округа Юрий Гилев.
Всего будет использовано более 1000 погонных метров различных видов гирлянд.