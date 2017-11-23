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06:37 (мск), источник: СуперОмск

В Омске впервые откажутся от гирлянд с лампочками

В администрации города в 2017 году признали, что гирлянды с разноцветными лампочками накаливания морально устарели.

В период празднования нового года в Омске впервые на центральных магистралях их заменят гирлянды-перетяжки «бахрома». Они будут создавать эффект волшебного тоннеля и струиться капельками вниз.

«Традиционно мы призываем всех предпринимателей и руководителей предприятий, расположенных на территории округа, принять участие в праздничном оформлении своих объектов», — заявил начальник отдела архитектуры, строительства и землепользования, главный архитектор администрации Ленинского округа Юрий Гилев.

Всего будет использовано более 1000 погонных метров различных видов гирлянд.

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