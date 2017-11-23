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07:57 (мск), источник: Комсомольская правда

О первом омском мэре-женщине Фадиной написали даже в Канаде

Новость взбудоражила даже иностранные СМИ.

Победа министра экономики региона Оксаны Фадиной на выборах мэра Омска — уже исторический факт. До этого женщина никогда не руководила нашим городом.

Напомним, что за Оксану Фадину накануне проголосовал 31 депутат горсовета из 31. Кандидатуру чиновницы поддержал лично врио губернатора Омской области Александр Бурков.

Оказывается, пристально следили за выборами мэра Омска и далеко за пределами нашей страны. О первой женщине-мэре написало даже канадское издание Stopru.org, находящееся в Оттаве. Канадцев тоже удивил тот факт, что сибирский миллионник впервые возглавила женщина.

Источник: Комсомольская правда

Отметили иностранцы и тот факт, что депутаты от партии КПРФ отказались от голосования и демонстративно покинули зал для заседаний. Добавим, что инаугурация Оксаны Фадиной на посту мэра пройдет уже 8 декабря.

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