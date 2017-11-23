Оставлять комментарии на интернет-ресурсах анонимно казахстанцы теперь не смогут

Источник: Zakon.kz

Так, статья 36 дополнена пунктом 5−1, который гласит: Оказание собственником или владельцем общедоступного электронного информационного ресурса услуги по размещению пользователем информации осуществляется на основании соглашения, заключаемого в письменной форме (в том числе электронной), с использованием идентификации на портале «электронного правительства» или посредством зарегистрированного на общедоступном информационном электронном ресурсе абонентского номера сотовой связи пользователя путем отправления короткого текстового сообщения, содержащего одноразовый пароль для заключения соглашения.

Размещение информации пользователем осуществляется под своим именем или псевдонимом (вымышленным именем). Обезличивание персональных данных осуществляется на основании и в порядке, определенном соглашением.