Полиция начала охоту на водителей-должников в Алматы

«Плановое периодическое мероприятие направлено на выявление лиц и транспортных средств, имеющих ограничения, то есть аресты, а также злостных неплательщиков, имеющих не исполненные постановления по делу об административном правонарушении, в добровольном порядке, в установленном законом сроки. В случае обнаружения системой в потоке движущегося транспорта нарушителя, инспектор останавливает машину и разъясняет причину остановки. Далее гражданину на мониторе демонстрируются данные по задолженности, и разъясняют его права, после чего автомобиль нарушителя водворяется на специализированную штрафную стоянку. По месту пребывания составляется протокол изъятия, согласно Кодексу Республики Казахстан об административных правонарушениях. Выдача задержанного транспортного средства со штрафстоянки осуществляется только при полном исполнении постановлений о наложенных штрафах. Считаю, что такие меры административного воздействия эффективно сказываются на своевременном исполнении законных обязательств правонарушителями, — цитирует пресс-служба начальника Управления административной полиции ДВД Алматы Жандоса Мураталиева. ​