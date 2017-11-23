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07:04 (мск), источник: Tengrinews

Полиция начала охоту на водителей-должников в Алматы

Полиция Алматы объявила о старте отработки ОПМ по неплательщикам штрафов, передает Tengrinews.kz со ссылкой на прессс-службу ДВД Алматы.

Источник: Tengrinews

Сообщается, что целях обеспечения принципа «нулевой терпимости к правонарушениям», неотвратимости наказания за допущенное нарушение и повышения эффективности взыскания наложенных административных штрафов полицией Алматы проводится оперативно-профилактическое мероприятие «Борышкер».

«В проведении отработки в местах интенсивного потока автомобилей задействованы автоэкипажи дорожно-патрульной полиции. Также применяются мобильные комплексы “КРИС-П” и “ПОТОК-М”, которые автоматически вычисляют должников, имеющих задолженность по наложенным административным штрафам», — сообщили в ДВД. ​

«Плановое периодическое мероприятие направлено на выявление лиц и транспортных средств, имеющих ограничения, то есть аресты, а также злостных неплательщиков, имеющих не исполненные постановления по делу об административном правонарушении, в добровольном порядке, в установленном законом сроки. В случае обнаружения системой в потоке движущегося транспорта нарушителя, инспектор останавливает машину и разъясняет причину остановки. Далее гражданину на мониторе демонстрируются данные по задолженности, и разъясняют его права, после чего автомобиль нарушителя водворяется на специализированную штрафную стоянку. По месту пребывания составляется протокол изъятия, согласно Кодексу Республики Казахстан об административных правонарушениях. Выдача задержанного транспортного средства со штрафстоянки осуществляется только при полном исполнении постановлений о наложенных штрафах. Считаю, что такие меры административного воздействия эффективно сказываются на своевременном исполнении законных обязательств правонарушителями, — цитирует пресс-служба начальника Управления административной полиции ДВД Алматы Жандоса Мураталиева. ​

Также в мероприятии принимают участие судебные исполнители Региональной палаты частных судебных исполнителей и сотрудники прокуратуры города Алматы. ​Оперативно-профилактическое мероприятие продолжается.

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