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07:51 (мск), источник: Хабаровский край сегодня

У пиротехники в Хабаровском крае — «надзорные каникулы»

Традиционные предновогодние проверки торговцев пиротехникой превратятся в профилактические беседы.

Пожарные инспекторы теперь не могут, как раньше, выявлять и наказывать торговцев некачественной пиротехникой в преддверии Нового года, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня». Сейчас для предпринимателей малого и среднего бизнеса действуют так называемые «надзорные каникулы», т.е. бизнесменов без особых решений и распоряжений никто не проверяет.

Теперь для того, чтобы проверка была проведена, потребуется решение прокуратуры: если кто-то из граждан самостоятельно пожалуется на несанкционированную торговлю некачественной пиротехникой, либо, в случае особого распоряжения государственных органов на проведение таких рейдов. Поэтому к торговцам пиротехникой скоро придут не с проверками, а так, для профилактических бесед.

— Если в ходе такого визита сотрудник МЧС поймет, что торговая точка продает некачественную пиротехнику, с нарушениями, либо вообще незаконно, то в этом случае может быть организована проверка с подачи прокуратуры, — отметил заместитель начальника краевого ГУ МЧС Алексей Яковлев.

— Поэтому жителям Хабаровского края следует проявить особую щепетильность при выборе пиротехники. Продавать фейерверки предприниматель должен только в торговых сетях. Собираясь купить пиротехнику, надо обращать внимание на четкую и понятную инструкцию на изделии, обязательно на русском языке. Продукция должна быть сертифицирована, прописаны возрастные ограничения. Не рекомендуется покупать фейерверки на стихийных рынках, с рук, у сомнительных продавцов. Так как пиротехника подлежит сертификации, то должна быть отметка, что фейерверки прошли проверку в области пожарной безопасности. То есть, товар был испытан и может продаваться на территории города. Данный сертификат вы имеете право потребовать у продавца.

В этом году в Хабаровске официально продавать фейерверки решили пока что только три предпринимателя. Их торговые точки появятся в городе уже в декабре. Один ларек разместится в Индустриальном районе по улице Краснореченской, второй в Железнодорожном районе на ДОСах и третий в районе улицы Павла Морозова.

— Чтобы предстоящие праздники не закончились трагедией, при использовании фейерверков надо соблюдать меры личной безопасности, которые могут спасти не только здоровье, имущество, но и жизнь, — говорит Алексей Яковлев. — Ни в коем случае не запускайте фейерверки в здании. Вблизи здания также запрещено. Необходимо отойти не менее, чем на 50 метров от построек. Не давайте пиротехнику детям. Устанавливайте фейерверк только на ровную поверхности, воткните в снег ровно вертикально. Отойдите на безопасное расстояние и до завершения запуска фейерверков не подходить к пиротехнике. Рекомендуется выждать какое-то время после окончания запуска, чтобы избежать несчастного случая. Напомним, в прошлые новогодние каникулы петарда убила мужчину в районе им. Лазо.

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