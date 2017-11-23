В хабаровском «СКА-Нефтянике» стало больше мастеров спорта

Приказом министра спорта звание «Мастер спорта России» получили вратарь хабаровского клуба по хоккею с мячом «СКА-Нефтяник» Виктор Каменев, а также один из самых юных игроков — защитник Валерий Ивкин. Норматив «армейцы» выполнили по итогам чемпионата России сезона 2016−2017 годов, сообщает РИА «Восток-Медиа».

Сейчас новоиспечённые мастера спорта проводят в рядах «СКА-Нефтяника» свой второй сезон. Как писало агентство, оба хоккеиста перешли в стан «армейцев» в апреле 2016 года. До этого оба игрока защищали цвета красногорского «Зоркого». В этом году Валерий Ивкин вошёл в состав сборной России для участия в чемпионате мира в шведском Сандвикене. Летом защитник принял участие в учебно-тренировочном сборе национальной команды в Сочи.

До начала карьеры в Суперлиге Виктор Каменев защищал ворота мурманского «Мурмана» — из него он призывался в юношескую и юниорскую сборную России. За «Зоркий» Каменев начал выступать в 2013 году — там он провёл три полноценных сезона, сыграв 57 матчей в чемпионате России. Бронзовый призёр чемпионата России 2014 года, чемпион мира среди юношей 2011 года, чемпион мира среди юниоров 2012 года, чемпион мира среди молодёжных команд 2013 года.

Валерий Ивкин в «Зоркий» пришёл в возрасте 15 лет. В составе команды дебютировал в чемпионате 2013−2014 годов, став одним из самых юных игроков в истории национальных первенств. За три сезона, проведённых в Красногорске, сыграл 51 матч. Бронзовый призёр чемпионата России 2014 года, чемпион мира среди юношей 2012 года, серебряный призёр чемпионата мира среди юниоров 2016 года.