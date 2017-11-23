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08:21 (мск), источник: Коммерсантъ

Демонтированное панно «Наука» временно разместится в одном из пермских музеев

Представители администрации Перми вместе со специалистами в области искусства обсудили судьбу эмалевого панно «Наука», расположенного на здании НИИУМС в Перми.

Во вторник собственники здания пытались демонтировать объект, однако после вмешательства городских властей работы были приостановлены. Сейчас собственники здания и городские власти договорились снять оставшиеся плитки панно, «максимально сохранив их внешний вид». Как сообщили «Ъ» в региональном Минкульте, сохранившиеся части панно будут временно храниться в одном из пермских музеев.

В совещании по поводу дальнейшей судьбы панно «Наука» приняли участие представители администрации Ленинского района, городского департамента культуры, краевого центра охраны памятников, а также музейные работники. Как сообщили «Ъ» в пресс-службе администрации, на совещании представитель собственника заявил, что демонтаж «начался в связи с аварийным состоянием кладки».

По итогам дополнительных переговоров представителей мэрии с руководством НИИУМС было принято решение аккуратно снять оставшиеся плитки панно, максимально сохранив их внешний вид. «Демонтированная плитка будет складирована, далее будет проводиться консультация с реставраторами, которые исследуют состояние плиток панно и дадут экспертную оценку возможности ее реставрации», — сообщили в пресс-службе мэрии.

Одна из участниц совещания, арт-директор музея современного искусства PERMM Наиля Аллахвердиева, опасается, что восстановить панно будет непросто: «Сейчас важно все посчитать — мне кажется, там уже очень многого не хватает».

«Представители собственника сообщили, что демонтаж был начат по причине аварийного состояния стены. Они готовы взаимодействовать и ждать решения специалистов по продолжению демонтажа и минимизации утрат деталей панно. Пока достигли договоренностей о хранении демонтированных частей. Вопрос о расходах на демонтаж, реставрацию и восстановление в другом месте пока открыт», — рассказывает одна из участниц встречи с собственниками НИИУМС, депутат городской думы Надежда Агишева.

По данным «Ъ», сейчас рассматривается возможность временного размещения сохранившихся частей панно в Пермской художественной галерее. Как сообщили «Ъ» в пресс-службе регионального Министерства культуры, работу «планируется разместить в одном из пермских музеев». «Потом панно восстановят в другом месте», — обещают в региональном Минкульте. Возможные новые адреса панно пока неизвестны.

Панно «Наука» было создано в 1982 году пермскими художниками Степаном и Еленой Калюпановыми и считается уникальным образцом советского монументального искусства.

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